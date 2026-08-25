25 августа 2026, 12:39

Тимати (фото: Instagram* / timatiofficial)

Личная жизнь рэпера и бизнесмена Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, много лет остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. За плечами артиста несколько громких романов, которые сопровождались расставаниями, публичными признаниями, скандалами и заметными переменами во внешности его избранниц. Некоторые поклонники даже шутят, что отношения с Тимати каким-то образом влияют на девушек, заставляя их менять привычный образ. Подробнее о личной жизни Тимати, его бывших избранницах и нынешней возлюбленной — в материале «Радио 1».





Содержание Алекса и Тимати: роман на «Фабрике звезд» Алена Шишкова и Тимати Анастасия Решетова и Тимати Валентина Иванова и Тимати Другие отношения Тимати

Алекса и Тимати: роман на «Фабрике звезд»

Алекса Чвикова (фото: Instagram* / aleksa___official)

«Мне часто пишут, что я вся перекроенная. Пора уже угомониться на эту тему, я считаю. Да, я делала ринопластику, на это были свои причины. Жалею ли я об этом? Конечно же, нет. Подкатывала губы гиалуронкой. Но это было давно, сейчас я этим не увлекаюсь. На этом все. Часто люди тебя разглядывают под лупой и пытаются лишний раз принизить или найти какие-то дефекты, вместо того чтобы смотреть за собой и восторгаться красивыми женщинами!» — говорила певица.

«Прежде чем прийти к отношениям с Алексой, Тимати пришел ко мне. Он спросил: "Что делать? Я влюбился, и она любит меня". Это не для телевидения он спрашивал. Его интересовало, отобьет ему голову ее папа или не отобьет. Он переживал, не зная, на что он имеет право, как и что», — вспоминал Крутой.

Алена Шишкова и Тимати

Алена Шишкова (фото: Instagram* / missalena.92_life)

«Я уже родила, и мы забирали ребенка. На тот момент я немножечко поправилась. Увидела, как зашла девушка в черных лосинах, такая стройная, высокая. И Тим так на нее посмотрел. После этого я перешла на правильное питание», — рассказывала модель.

Тимати с дочкой Алисой (фото: Instagram* / alisa_yunusova_official)

Анастасия Решетова и Тимати

«Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были многогранны, наполнены и эмоциональны», — отмечала Решетова.

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

«Там была девочка с таким носиком, чуть больше, но таким, нормальным. Сейчас он более кукольный. Это все произошло, потому что я себя не до конца любила. Как я говорила ранее, я была закомплексованной девочкой, которая не осознавала свою индивидуальность и красоту», — рассказывала Анастасия.

«Возможно, вы заметили по моим постам, что сейчас я постепенно убираю следы вмешательства в свою внешность. Дело не в религии (я придерживаюсь не всех халяльных процедур), а в том, что сейчас я поняла, насколько органично человек выглядит в натуральном "чистом" облике. Нет ничего лучше уникальной природной внешности. Я вот смотрю на себя сейчас и кажется, будто фильтр молодости наложила», — делилась она.

Анастасия Решетова с сыном (фото: Instagram* / a.reshetova)

Валентина Иванова и Тимати

«Сейчас я нахожусь в очень легком режиме, не давлю на себя, не заставляю себя, чувствую свое тело, свои эмоции. После беременности очень важно соблюдать этот баланс, заботиться о себе не только физически, но и ментально. Дальше уже подключу полноценные тренировки, в которых проработаю все свои недостатки. Это чрезвычайно важно — взращивать в себе здоровые привычки, начиная с раннего детства», — отмечала Иванова.

Тимати и Валентина Иванова (фото: Instagram* / halfbloodval)

Другие отношения Тимати

Тимати и Ксения Собчак

Тимати и Ксения Собчак (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге оказался под угрозой срыва

Мила Волчек и Тимати

Тимати и Мила Волчек (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

София Рудьева и Тимати

Тимати (фото: Instagram* / timatiofficial)

Екатерина Сафарова и Тимати

Мария Вебер и Тимати

Тимати с детьми (фото: Instagram* / timatiofficial)

Саша Дони и Тимати