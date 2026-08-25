Бросил мать новорожденной дочери ради турецких тусовок и довел моделей до булимии: как Тимати ломает и «перекраивает» своих женщин?
Личная жизнь рэпера и бизнесмена Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, много лет остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. За плечами артиста несколько громких романов, которые сопровождались расставаниями, публичными признаниями, скандалами и заметными переменами во внешности его избранниц. Некоторые поклонники даже шутят, что отношения с Тимати каким-то образом влияют на девушек, заставляя их менять привычный образ. Подробнее о личной жизни Тимати, его бывших избранницах и нынешней возлюбленной — в материале «Радио 1».
Алекса и Тимати: роман на «Фабрике звезд»Многие наверняка помнят, как в 2000-х Тимати участвовал в четвертом сезоне проекта «Фабрика звезд» на Первом канале. Именно там у начинающего артиста завязался роман с Александрой Чвиковой, известной публике под псевдонимом Алекса.
В то время Алекса пользовалась огромной популярностью. Девушки следили за ее стилем, нежным образом и романтическими отношениями с Тимати, а многие поклонницы стремились походить на певицу.
После окончания «Фабрики звезд» и расставания с Тимуром образ Алексы заметно изменился. Певица стала выглядеть более дерзко и решилась на пластические и косметологические процедуры. В частности, она увеличивала губы и делала ринопластику. Изменения во внешности артистки тогда вызвали неоднозначную реакцию публики.
Позднее сама Алекса открыто рассказывала о вмешательствах во внешность и призывала окружающих не обсуждать ее внешность бесконечно.
«Мне часто пишут, что я вся перекроенная. Пора уже угомониться на эту тему, я считаю. Да, я делала ринопластику, на это были свои причины. Жалею ли я об этом? Конечно же, нет. Подкатывала губы гиалуронкой. Но это было давно, сейчас я этим не увлекаюсь. На этом все. Часто люди тебя разглядывают под лупой и пытаются лишний раз принизить или найти какие-то дефекты, вместо того чтобы смотреть за собой и восторгаться красивыми женщинами!» — говорила певица.Сейчас Алекса старается соблюдать меру в вопросах ухода за внешностью. 37-летняя артистка посещает косметолога, однако, судя по ее словам и фотографиям, не стремится злоупотреблять косметологическими процедурами и делает ставку на более естественный образ.
О бывшем возлюбленном певица также отзывается положительно. Иногда подробностями их отношений делятся люди, которые были знакомы с парой в тот период. Продюсер четвертой «Фабрики звезд» Игорь Крутой рассказывал, что Тимати еще до начала романа с Алексой обращался к нему за советом.
«Прежде чем прийти к отношениям с Алексой, Тимати пришел ко мне. Он спросил: "Что делать? Я влюбился, и она любит меня". Это не для телевидения он спрашивал. Его интересовало, отобьет ему голову ее папа или не отобьет. Он переживал, не зная, на что он имеет право, как и что», — вспоминал Крутой.Тимати и Алекса окончательно расстались в 2007 году. Спустя годы их роман остался одним из самых известных отношений, начавшихся на «Фабрике звезд». В феврале 2024 года Алекса вышла замуж.
Алена Шишкова и ТиматиОдним из самых серьезных романов Тимати стали его отношения с моделью Аленой Шишковой. Пара была вместе несколько лет, а в 2014 году у них родилась дочь Алиса. Сейчас девочка уже делает первые шаги в мире кино.
Несколько лет назад Алену Шишкову многие поклонники считали эталоном модельной красоты. Ее стройная фигура и светлые волосы стали частью узнаваемого образа. Однако позднее внешность модели заметно изменилась, причем причиной стали не только косметологические процедуры.
Модель рассказывала, что довела себя до сильного истощения. При этом она связывала начало жестких ограничений в питании с одной из ситуаций, произошедших после рождения дочери.
«Я уже родила, и мы забирали ребенка. На тот момент я немножечко поправилась. Увидела, как зашла девушка в черных лосинах, такая стройная, высокая. И Тим так на нее посмотрел. После этого я перешла на правильное питание», — рассказывала модель.Позднее Шишкова призналась, что столкнулась с анорексией и булимией и даже проходила лечение. По словам модели, проблема существовала давно, однако она предпочитала сначала заняться лечением и только потом публично говорить о своем состоянии.
Шишкова рассказывала, что на протяжении восьми лет пыталась восстановить здоровье. Она проходила лечение в разных клиниках и санаториях, регулярно сдавала анализы, консультировалась со специалистами и принимала назначенные препараты, биологически активные добавки и другие средства для набора веса.
После восстановления Шишкова решилась еще на одну процедуру — липосакцию. По словам модели, после набора веса жировая ткань начала распределяться по телу неравномерно, поэтому она решила скорректировать отдельные зоны.
Сейчас Шишкова состоит в отношениях с мужчиной, с которым познакомилась через переписку в интернете. Его личность модель предпочитает не раскрывать.
В воспитании Алисы Алена принимает участие вместе с матерью Тимати Симоной Яковлевной. Несмотря на расставание с рэпером, Шишкова сохранила с бывшей свекровью теплые, практически родственные отношения.
Анастасия Решетова и ТиматиЕще одной важной женщиной в жизни Тимати стала модель Анастасия Решетова. Она родила рэперу сына Ратмира, однако официально отношения пара так и не зарегистрировала. Тимати и Решетова расстались шесть лет назад. При этом модель подчеркивала, что разрыв не сопровождался публичными обвинениями или взаимными претензиями.
«Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были многогранны, наполнены и эмоциональны», — отмечала Решетова.При этом модель заявляла, что со временем изменилась сама и вместе с ней изменилось ее отношение к жизни. После расставания Решетова стала еще откровеннее говорить о пластических операциях. В частности, она призналась, что жалеет о ринопластике.
«Там была девочка с таким носиком, чуть больше, но таким, нормальным. Сейчас он более кукольный. Это все произошло, потому что я себя не до конца любила. Как я говорила ранее, я была закомплексованной девочкой, которая не осознавала свою индивидуальность и красоту», — рассказывала Анастасия.Теперь Решетова заявляет, что постепенно отказывается от некоторых последствий прежних вмешательств и все больше ценит натуральную внешность.
«Возможно, вы заметили по моим постам, что сейчас я постепенно убираю следы вмешательства в свою внешность. Дело не в религии (я придерживаюсь не всех халяльных процедур), а в том, что сейчас я поняла, насколько органично человек выглядит в натуральном "чистом" облике. Нет ничего лучше уникальной природной внешности. Я вот смотрю на себя сейчас и кажется, будто фильтр молодости наложила», — делилась она.Отдельно модель рассказывала об операции по увеличению груди. Она сделала ее в 19 лет, а после рождения ребенка перенесла подтяжку. По словам Анастасии, после грудного вскармливания грудь сильно увеличилась, поэтому потребовалась дополнительная коррекция.
Сейчас Решетова не скрывает, что хотела бы избавиться и от этого результата пластической операции. При этом она допускала, что может сделать это после рождения второго ребенка. В июне 2026 года Решетова сообщила подписчикам, что теперь «успевает быть женой». Предложение руки и сердца модель получила в январе на Мальдивах, а свадьбу пара сыграла в узком кругу.
По информации СМИ, избранником Анастасии стал Владислав Абрамян — 33-летний непубличный наследник крупного состояния, сын главы Союза армян России.
До этого Решетова оказалась в центре громкого медийного скандала. Певица Алсу косвенно дала понять, что модель могла стать одной из причин ее развода с бизнесменом Яном Абрамовым. После этого на Анастасию обрушилась волна критики в социальных сетях.
Позднее Решетова призналась, что отношения с женатыми мужчинами считает своей «главной ошибкой» и заявила, что со временем переосмыслила подобный опыт.
Валентина Иванова и ТиматиВ настоящее время Тимати состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Недавно у пары родилась дочь Эмма. После рождения ребенка Валентина достаточно быстро вернулась к привычной форме. Модель рассказывала подписчикам о своем отношении к спорту, питанию и восстановлению после беременности. Модель рассказывала, что не придерживалась экстремальных диет и не перегружала себя тренировками.
«Сейчас я нахожусь в очень легком режиме, не давлю на себя, не заставляю себя, чувствую свое тело, свои эмоции. После беременности очень важно соблюдать этот баланс, заботиться о себе не только физически, но и ментально. Дальше уже подключу полноценные тренировки, в которых проработаю все свои недостатки. Это чрезвычайно важно — взращивать в себе здоровые привычки, начиная с раннего детства», — отмечала Иванова.Спустя девять месяцев после рождения дочери модель решила сделать пластику груди. Об операции Иванова сама рассказывала подписчикам и отмечала, что восстановление после вмешательства проходит легко. Таким образом, нынешняя избранница Тимати также прибегла к хирургической коррекции внешности.
Отдельное внимание публики привлекла история с поездкой Тимати в Турцию летом 2025 года. В августе рэпер оказался под волной критики после того, как спустя всего две недели после рождения дочери улетел в Бодрум отмечать 42-й день рождения. Тимати публиковал в социальных сетях фотографии с роскошного отдыха в компании друзей и молодых девушек-блогеров, тогда как Валентина оставалась в Москве с новорожденной дочерью.
Сама Иванова не стала выносить семейную ситуацию на публику и, напротив, благодарила Тимати за поддержку во время беременности.
Другие отношения Тимати
Тимати и Ксения Собчак
Отдельное место в биографии Тимати занимает история его отношений с Ксенией Собчак. Роман 2007–2008 годов стал одним из наиболее обсуждаемых сюжетов российского шоу-бизнеса. В то время Собчак была одной из самых заметных фигур светской Москвы, ведущей «Дома-2» и известной телеведущей.
Тимати, в свою очередь, стремительно набирал популярность как рэпер и развивал собственный музыкальный бизнес. Одним из главных событий их предполагаемого романа стали съемки клипа «Потанцуй со мной», который вышел в 2007 году.
Видео отличалось откровенными сценами и провокационной подачей. Тимати и Собчак демонстрировали на экране отношения между влюбленными, а сам клип быстро стал громким информационным поводом.
Одновременно в интернете появилась якобы настоящая любительская видеозапись интимного характера с участием Тимати и Ксении Собчак. Позднее стало известно, что история с видео была частью тщательно продуманной рекламной кампании. Артисты использовали скандальный инфоповод для продвижения песни, а сама запись стала элементом масштабного пиара.
Несколько месяцев Тимати и Собчак активно появлялись вместе на светских мероприятиях. Рэпер дарил телеведущей роскошные букеты, а их совместные выходы регулярно становились темами публикаций в прессе. После завершения истории отношения Тимати и Ксении Собчак заметно изменились. Дружеское общение постепенно переросло в публичные взаимные выпады.
Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге оказался под угрозой срыва
Собчак неоднократно критиковала творчество рэпера, его стиль и бизнес-проекты. Тимати отвечал телеведущей через собственные музыкальные произведения. В частности, в 2012 году в песне «Давайдосвидания» он позволил себе резкие высказывания в адрес Собчак.
Мила Волчек и Тимати
Одним из наиболее продолжительных романов Тимати стали его отношения с Милой Волчек. Их связь продолжалась примерно пять лет — с 2007 по 2012 год.
Пара неоднократно расставалась и снова сходилась. Сам Тимати посвящал возлюбленной песни и называл ее будущей женой. Однако в 2012 году пара окончательно разошлась.
София Рудьева и Тимати
В 2009–2010 годах Тимати связывали отношения с Софией Рудьевой — победительницей конкурса «Мисс Россия — 2009». Их роман начался в период очередного кризиса в отношениях рэпера с Милой Волчек. София и Тимати появлялись вместе на светских мероприятиях, однако продолжительной историей их связь не стала.
Вскоре отношения сошли на нет, а Тимати продолжил строить карьеру и оставаться одним из самых заметных холостяков российского шоу-бизнеса.
Екатерина Сафарова и Тимати
В 2021 году Тимати стал главным героем восьмого сезона шоу «Холостяк». В финале проекта он выбрал модель Екатерину Сафарову. После окончания съемок их отношения продолжились уже за пределами телепроекта. Тимати и Екатерина вместе появились на премии МУЗ-ТВ, тем самым подтвердив, что их связь не ограничилась рамками шоу.
Однако долго продлиться этому роману не удалось. Спустя всего несколько месяцев отношения завершились.
Мария Вебер и Тимати
Еще одной участницей восьмого сезона «Холостяка», которую связывали с Тимати, стала Мария Вебер. Слухи об их близком общении появились еще во время выхода эпизодов проекта. Позднее пару заметили вместе на отдыхе на Мальдивах, что только усилило интерес публики.
Однако впоследствии стало понятно, что история скорее напоминала красивый пиар-ход, чем полноценные отношения. Серьезного продолжения этот роман не получил.
Саша Дони и Тимати
Осенью 2021 года внимание публики привлекла украинская модель Саша Дони. Пользователи социальных сетей активно сравнивали ее внешность с Аленой Шишковой. Роман Тимати и Саши Дони начался на Миконосе. Пара публиковала загадочные совместные фотографии, подогревая интерес поклонников.
Однако отношения оказались непродолжительными. Курортный роман завершился буквально за одну осень.