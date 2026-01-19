Четыре брака, измены и чувства к Магомаеву: тайны и трагедии Ирины Аллегровой. Почему она может никогда не вернуться сцену?

19 января 2026, 11:00

Ирина Аллегрова (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Ирину Аллегрову называют соперницей Аллы Пугачёвой, шальной императрицей и женщиной-загадкой, которая всегда шла наперекор правилам. Её исчезновения, громкие романы, слухи о здоровье и внезапные возвращения на сцену годами будоражат публику. Куда пропала легенда российской эстрады и чем живёт сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Бакинское детство и дом, полный гениев Болезнь, сорванные планы и первые гастроли «Голос ребёнка» и путь к «Электроклубу» Сольный взлёт и корона «Императрицы» Прощание, «перезагрузка» и редкие выходы Четыре брака и репутация «угонщицы» Потери, слухи и жизнь сегодня

