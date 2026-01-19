Четыре брака, измены и чувства к Магомаеву: тайны и трагедии Ирины Аллегровой. Почему она может никогда не вернуться сцену?
Ирину Аллегрову называют соперницей Аллы Пугачёвой, шальной императрицей и женщиной-загадкой, которая всегда шла наперекор правилам. Её исчезновения, громкие романы, слухи о здоровье и внезапные возвращения на сцену годами будоражат публику. Куда пропала легенда российской эстрады и чем живёт сегодня — в материале «Радио 1».
Бакинское детство и дом, полный гениев
Ирина Аллегрова появилась на свет 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону в творческой семье. Мама, Серафима Сосновская, обладала оперным голосом, папа, Александр Григорьевич Аллегров (в молодости Саркисов), был театральным режиссёром и актёром, заслуженным артистом Азербайджанской ССР и РСФСР.
В начале 60-х семья переехала в Баку. Родители поступили на службу в театр музкомедии, а дочь приняли в Центральную музыкальную школу при Бакинской консерватории по классу фортепиано. На вступительном экзамене Ирина сыграла произведение Иоганна Себастьяна Баха и поразила комиссию.
Кроме музыкальной школы, Аллегрова посещала балетную студию, участвовала в конкурсах и фестивалях. В первой половине 60-х она заняла второе место на музыкальном фестивале в Баку, исполнив джазовую композицию.
Дом семьи был открыт для именитых гостей — Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, Арама Хачатуряна, Муслима Магомаева. Своим первым педагогом по вокалу певица считала именно Магомаева. Поговаривали, что юная Ирина была платонически влюблена в маэстро.
Болезнь, сорванные планы и первые гастроли
В 1969 году Аллегрова окончила школу и собиралась поступать в консерваторию, но серьезная болезнь нарушила планы. Получение высшего образования пришлось отложить. Но именно с этого момента началась творческая биография певицы.
Молодая артистка сменила несколько музыкальных коллективов, гастролировала по Советскому Союзу, пыталась поступить в ГИТИС, но провалилась на третьем туре. Она успела поработать в оркестре Леонида Утесова, однако долго нигде не задерживалась, находясь в постоянном поиске себя.
Москва, рестораны и принцип «горизонтального положения»
Оставив маленькую дочь Лалу на попечение бабушки, которой ради этого пришлось уйти из театра, Аллегрова уехала в Москву. Она устроилась певицей в варьете ресторанов «Арбат» и «Звёздное небо» при гостинице «Националь».
Артистка откровенно рассказывала, что предложения «решить вопрос» через постель получала не раз, но всегда отказывалась, руководствуясь принципом: «любовь – это одно, горизонтальное положение – другое».
«Голос ребёнка» и путь к «Электроклубу»
Переломным стало знакомство с продюсером Владимиром Дубовицким, который привёл Ирину на прослушивание к композитору Оскару Фельцману. Тот написал для неё песню «Голос ребёнка», с которой Аллегрова в 1985 году дебютировала на фестивале «Песня года».
После этого она стала солисткой ансамбля «Огни Москвы», который позже под руководством Давида Тухманова превратился в поп-группу «Электроклуб». В коллективе выступали Игорь Тальков, Раиса Саед-Шах, а позже — Виктор Салтыков.
В 1987 году «Электроклуб» победил в конкурсе «Золотой камертон», а на одном из концертов собрал около 17 тысяч зрителей. В этот период Аллегрова обрела свой фирменный хрипловатый голос — связки были сорваны на одном из выступлений, а курение лишь усугубило ситуацию. Исправить дефект не удалось, и певица превратила его в изюминку.
Сольный взлёт и корона «Императрицы»
В 90-е Ирина Аллегрова начала сольную карьеру. Отправной точкой стал хит «Странник» Игоря Николаева. За ним последовали «Фотография», «Не улетай, любовь!», «Верьте в любовь, девчонки» и знаменитый «Младший лейтенант».
Гастрольные графики были изнурительными — в крупных городах певица могла давать до 30 концертов. В 1995 году в Кремлевском дворце с аншлагом прошла программа «Императрица», после которой разговоры о соперничестве с Пугачёвой стали особенно громкими.
С Игорем Крутым Аллегрова выпустила альбомы «Незаконченный роман» и «Столик на двоих», а дуэт с Григорием Лепсом «Я тебе не верю» принёс «Золотой граммофон».
Прощание, «перезагрузка» и редкие выходы
Осенью 2011 года певица объявила о завершении концертной деятельности и прощальном туре, который растянулся до 2014 года. Затем последовала творческая перезагрузка: новые авторы, дуэты и программы.
В 2021 году вышел альбом «В городе серых облаков». В 2022-м Аллегрова представила патриотическую композицию «Возвращайтесь домой, мальчики» («Молитва»), а позже — песню «Он моя часть».
Поклонники заметили, что артистка стала реже появляться на публике. Композитор Виктор Чайка уверял, что поводов для тревоги нет — просто Аллегрова предпочитает закрытый образ жизни.
Четыре брака и репутация «угонщицы»
За плечами Ирины Аллегровой четыре брака. Первый — с баскетболистом Георгием Таировым, заключенный, по признанию певицы, «из мести». Второй — с худруком ВИА «Веселые ребята» Владимиром Блехером, осужденным за валютные махинации.
Третий союз с Владимиром Дубовицким закончился разводом на фоне слухов о его изменах и истории с Татьяной Овсиенко. Самым драматичным стал брак с танцором Игорем Капустой, ради которого Аллегрова даже обвенчалась. Отношения сопровождались сплетнями, ревностью и взаимными обвинениями.
После разрыва Капусту обвинили в торговле наркотиками, он провёл пять лет в колонии строгого режима и умер в 2018 году от воспаления лёгких.
Потери, слухи и жизнь сегодня
В 1994 году умер отец певицы, в 2012-м — мать. Эти утраты Аллегрова переживала крайне тяжело. В 2023 году в Сети распространялись слухи о гибели её внука Александра Барсегяна на СВО, однако информация оказалась выдумкой.
Сегодня Ирина Александровна живёт в Подмосковье, реже выходит на сцену и не даёт больших сольных концертов. Весной 2025 года её наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Тогда артистка допустила, что может больше не вернуться к активной гастрольной деятельности, так как ей тяжело выступать.