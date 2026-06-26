Молодой любовник, бездетность и миллионы: куда пропала 73-летняя Елена Степаненко и кому достанется её наследство
Творческий и семейный союз Елены Степаненко и Евгения Петросяна долгие годы считался одним из самых прочных в шоу-бизнесе и вызывал восхищение публики. Однако несколько лет назад имя юмористки неожиданно оказалось в центре светских хроник — причиной стал громкий развод. Сегодня артистке 73 года, и она совсем одна. Кому достанется миллионное состояние звезды «Аншлага» и как сложилась судьба бывшей жены создателя «Кривого зеркала», расскажет «Радио 1».
Кто разглядел талант Елены Степаненко и привёл её к славеЕлена Степаненко родилась в Волгограде в простой семье: мама — парикмахер, папа — повар. Никто из родителей не имел отношения к искусству, но девочка с ранних лет тянулась к сцене. После школы будущая королева смеха поступила в местное училище искусств. На одном из занятий побывал московский тенор. Он услышал пение Елены и посоветовал девушке ехать поступать в столицу. Степаненко рискнула и с первой попытки блестяще прошла вступительные экзамены в ГИТИС. Получив образование, молодая артистка устроилась в «Москонцерт». Там восходящая звезда познакомилась с успешным пианистом Александром Васильевым. Отношения развивались стремительно, и вскоре они поженились. Некоторое время Елена выступала вместе с мужем. Однако любящий супруг заметил яркий талант жены и свёл её с Евгением Петросяном.
«Лена очень способный и талантливый человек. Она удивительно делала пародии на актёров, превосходно пела. У неё выдающиеся вокальные данные, точные народные интонации», — рассказывал музыкант «Комсомольской правде».
Почему Елена Степаненко ушла от мужаНачав работать в театре Евгения Петросяна, молодая артистка не догадывалась, что эта встреча изменит её жизнь. Между коллегами оказалось много общего, и когда Степаненко решила уйти от первого мужа, тот не стал препятствовать.
«Мы с Леной очень мирно и спокойно как встретились, так и простились. И никакого чувства обиды не было ни к ней, ни к Петросяну. Женя — настоящий мужик, замечательный человек. Я его хорошо знаю. Сейчас у меня своя семья, я женат», — поделился Васильев.Отношения с руководителем театра развивались стремительно. Вскоре они стали мужем и женой. Для юмориста это был четвёртый брак; он воспитывал дочь Викторину от первого брака, мать девочки трагически погибла в аварии. Девушка тепло приняла мачеху, которая стала для неё родным человеком. Этот союз продлился больше 30 лет.
Степаненко стала для Петросяна надёжной опорой: взяла на себя быт, бюджет, прекрасно готовила, выращивала овощи и фрукты на даче, а главное — она окружила заботой и нежностью наследницу юмориста и её детей, которых считает своими внуками. Елена и Евгений были партнёрами не только на сцене, но и в жизни.
Почему Елена Степаненко так и не стала матерьюЕлена Степаненко до сих пор жалеет, что в 90-х по просьбе Евгения Петросяна отложила решение стать матерью и в итоге осталась без детей. По словам близких, муж уговорил повременить с рождением ребёнка из-за плотного рабочего графика. Позже, когда она отважилась на этот шаг, зачать малыша не получилось.
Сама Степаненко не винит Петросяна в случившемся, но признаёт, что печалится о своём решении. По словам народной артистки РСФСР, врачи не находили у неё проблем со здоровьем — просто «время было упущено». Эстрадный режиссёр Анатолий Демидов рассказывал, что Петросян долгое время не хотел наследников, поскольку стремился построить карьеру.
«У них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребёнок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шёл чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением повременить», — делился Демидов с «Комсомольской правдой».Восемь лет назад их брак распался из-за романа мэтра эстрадного юмора с молодой помощницей, которую сама Елена и взяла на работу. Громкий развод сопровождался долгим разделом имущества стоимостью полтора миллиарда рублей, по итогу которого актриса получила сотни миллионов отступных, а Петросян создал новую семью.
Как живёт Елена Степаненко после развода с ПетросяномПосле расторжения брака актриса активно занялась собственным преображением. За несколько месяцев она сбросила более 40 килограммов, полностью сменила имидж и прошла курс косметологических процедур. Однако из публичного пространства звезда практически исчезла. Последние четыре года королева разговорного жанра много времени проводит в доме падчерицы, которая после развода встала на сторону мачехи, осудив родного отца. Дочь создателя «Смехопанорамы» уже много лет живёт в Америке с мужем и детьми. Любопытно, что Евгений Ваганович выписал старшую дочь из своей московской квартиры. На этом настояла его молодая супруга.
Сейчас бывшая жена Петросяна реже выступает на сцене, но полностью от карьеры не отказалась, готовит новые номера. В 2021 году в Сети распространились слухи о романе Степаненко с 30-летним помощником. Однако артистка в разговоре со StarHit опровергла эту информацию.
«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?!» — недоумевает Елена.Поклонников волнует другой вопрос: кому достанется многомиллионное состояние юмористки? У Елены нет детей и близких родственников, поэтому всё наследство по их мнению с большой вероятностью перейдёт падчерице и её детям, которых актриса считает своими внуками. Именно Викторина помогла Елене пережить предательство и начать всё с нуля. Девушка до сих пор не принимает новую жену отца и его жизненный выбор. Викторина не пошла по стопам родителей, она выбрала собственный путь и строит карьеру в галерейном бизнесе, сотрудничая с ведущими центрами современного искусства.