Молодой любовник, бездетность и миллионы: куда пропала 73-летняя Елена Степаненко и кому достанется её наследство

26 июня 2026, 11:36

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Творческий и семейный союз Елены Степаненко и Евгения Петросяна долгие годы считался одним из самых прочных в шоу-бизнесе и вызывал восхищение публики. Однако несколько лет назад имя юмористки неожиданно оказалось в центре светских хроник — причиной стал громкий развод. Сегодня артистке 73 года, и она совсем одна. Кому достанется миллионное состояние звезды «Аншлага» и как сложилась судьба бывшей жены создателя «Кривого зеркала», расскажет «Радио 1».





Содержание Кто разглядел талант Елены Степаненко и привёл её к славе Почему Елена Степаненко ушла от мужа Почему Елена Степаненко так и не стала матерью Как живёт Елена Степаненко после развода с Петросяном

Кто разглядел талант Елены Степаненко и привёл её к славе

«Лена очень способный и талантливый человек. Она удивительно делала пародии на актёров, превосходно пела. У неё выдающиеся вокальные данные, точные народные интонации», — рассказывал музыкант «Комсомольской правде».

Почему Елена Степаненко ушла от мужа

«Мы с Леной очень мирно и спокойно как встретились, так и простились. И никакого чувства обиды не было ни к ней, ни к Петросяну. Женя — настоящий мужик, замечательный человек. Я его хорошо знаю. Сейчас у меня своя семья, я женат», — поделился Васильев.

Почему Елена Степаненко так и не стала матерью

«У них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребёнок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шёл чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением повременить», — делился Демидов с «Комсомольской правдой».

Как живёт Елена Степаненко после развода с Петросяном

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?!» — недоумевает Елена.