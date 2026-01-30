Не заметил ухода отца из семьи и рос в коммуналке без горячей воды: кем стал сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Егор Трухин?
Что чувствует мальчик, когда его отец — знаменитый актёр, чьё лицо мелькает в каждом втором криминальном сериале 2000-х? Гордость, давление или желание доказать, что ты — не просто приложение к известной фамилии? История Егора Трухина — это путь из закулисья и семейных легенд к собственному голосу в театре и кино. Подробнее о жизни сына Михаила Трухина читайте в материале «Радио 1».
Детство за кулисами и «развод, которого не заметил»
Егор Трухин родился 31 января 1997 года в Санкт-Петербурге в семье артистов. Его отец — Михаил Трухин, легендарный майор Волков из «Улиц разбитых фонарей» и актер сериалов «Убойная сила» и фильма «Особенности национальной политики». Мать — Любовь Владимировна Ельцова, актриса и композитор, служившая в Театре на Литейном и даже сыгравшая жену Волкова в первых сезонах культового детектива.
Внешне могло показаться, что билет в мир искусства был у Егора с рождения. Но реальность конца 90-х была далека от глянца: молодые родители, еще студенты, ютились в петербургской коммуналке, порой без горячей воды. Михаил пропадал на съемках, пытаясь обеспечить семью, а быт и воспитание Егора и младшей сестры Дарьи легли на плечи матери.
Когда Егору было около семи лет, родители развелись. Дети остались с матерью, а Михаил перебрался в Москву. Самое парадоксальное — о разводе Егор узнал лишь спустя два года. В повседневной жизни почти ничего не изменилось: отец и раньше бывал дома редко. Эта деталь многое говорит о дистанции, которая возникла в семье, и о том, как детское сознание защищается незнанием.
Любовь к театру с детства
Несмотря на семейные сложности, детство Егора было насквозь театральным. Его брали за кулисы Театра на Литейном, где служила мать. Он наблюдал за репетициями, копировал мимику и жесты актеров, а потом с восторгом пересказывал увиденное в школе.
Еще во время учебы он дебютировал в Театре юношеского творчества в спектакле «Дуэль». Затем были «Завтра была война», «Том Сойер» и современная трактовка «Метели». Уже тогда стало ясно, что сцена для него — не случайное увлечение.
Понимая, что профессия требует выносливости, отец поддержал занятия сына боевыми искусствами. Параллельно Егор осваивал гитару и укулеле — навык, который позже не раз пригодился в кино и театре.
Первый кадр: сын майора Волкова
Кинодебют Егора был символичным. В пять лет он сыграл сына майора Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей — 4». Позже появились эпизоды в «Опере-3» и проекте «Жить сначала». Тогда он впервые поймал тот самый актерский «кураж» — ощущение, ради которого многие и идут в профессию.
Первой серьезной взрослой работой стала драма «Охота на дьявола», где он работал на одной площадке с Сергеем Безруковым и Марией Луговой. В 2017 году Егор снялся вместе с отцом в восьмисерийной детективной мелодраме «Секретарша».
Учеба без иллюзий
После школы Егор неожиданно заявил, что не хочет быть актером. Его тянуло к «настоящей» работе — без фамильной протекции. Он разрывался между военной академией и звукорежиссурой. В итоге давление семьи и обстоятельств взяло верх, и он поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова.
Позже он признавался, что тогда воспринял это как «самый простой вариант». Но именно учеба, студенческие спектакли и серьезная работа над собой изменили отношение к профессии. В 2017 году он окончил колледж с красным дипломом и понял, что сцена — это осознанный выбор.
«90-е. Весело и громко»: долгожданный успех
Настоящая узнаваемость пришла в 2019 году с сериалом «90-е. Весело и громко» на СТС. Это была первая главная роль Егора — участник поп-ансамбля в эпоху лихих девяностых.
Подготовка к съемкам далась непросто. По требованию продюсеров ему пришлось отрастить и осветлить волосы, что он поначалу называл «ужасом и кошмаром». Филиппу Ершову ради роли пришлось проколоть ухо, а Роману Курцыну — осваивать барабаны, несмотря на признание, что у него «беда со слухом и с чувством ритма».
Егору помогло музыкальное образование — он разбирался в устройстве электрогитар. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, сериал получил Гран-при как «Лучший пилот телевизионного сериала» и принес актеру первую волну популярности.
Поворот к режиссуре и ГИТИС
Вместо того чтобы закрепляться в амплуа экранной звезды, Егор выбрал другой путь. Он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Сергея Женовача, и окончил его в 2022 году.
Дипломной работой стал «Гамлет», который гастролировал по фестивалям — от Ярославля до Еревана. Он экспериментировал с формой, создавая композиции по Мунку и чеховскому «Чёрному монаху».
В 2021 году Трухин прошел отбор в «Лабораторию фантастики» РАМТа, где представил эскиз по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», пригласив для работы уже состоявшихся артистов Дмитрия Кривощапова и Александра Девятьярова.
«Мама»: дебют в МХТ и личное посвящение
В марте 2022 года на Новой сцене МХТ имени Чехова состоялся режиссерский дебют Егора — спектакль «Мама» по пьесе Флориана Зеллера. В постановке были заняты Мария Зорина, Кузьма Котрелев и Алексей Красненков.
В интервью режиссер признался, что посвятил спектакль своей матери. История женщины, оставшейся наедине с собой после того, как дети выросли, стала для него личным и почти терапевтическим высказыванием.
Кино 2020-х и эксперимент «тихо»
Параллельно с театром Егор продолжал сниматься. В 2022 году он появился в социальной драме Бориса Акопова «Кэт», премьера которой состоялась на 44-м Московском международном кинофестивале. Фильм рассказывает жесткую историю московской эскортницы и стал еще одним осознанным выбором сложного материала.
Малоизвестной, но важной работой стал его короткометражный фильм «тихо», который в 2021 году победил на фестивале MOSCOW SHORTS как «Лучший экспериментальный фильм».
Личная жизнь: тишина без комментариев
Личную жизнь Егор Трухин предпочитает держать вне публичного поля. На 2025 год известно, что он не женат и детей у него нет. В соцсетях иногда появляются фотографии с девушками, но никаких подтвержденных романов нет. При росте 172 см и спортивном телосложении он мог бы легко примерить образ «ловеласа», но сознательно уходит от этого амплуа.
Егор Трухин сейчас
Сегодня Егор Трухин — актер, режиссер и человек, который прошел путь от «сына майора Волкова» до постановщика в МХТ. Его история — не о бунте против отца, а о спокойном и упрямом поиске собственной идентичности.
Он не стал тенью и не выбрал легкий маршрут. Вместо готового трона — долгий путь, вместо громких скандалов — работа. Он выбрал быть не продолжением фамилии, а самостоятельным автором.