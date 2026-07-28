«Ну и дура!»: как Станислав Говорухин сажал актрис на колени, а потом забывал. Какой секрет его отношений с Гузеевой, Пересильд и Аглаей Шиловской неожиданно всплыл
Станислав Говорухин был из тех мужчин, которые на дух не переносят дежурных любезностей и слащавых похвал. Режиссёр никогда не был мастером комплиментов. Вместо «вы прекрасны» он выдавал: «Какая же ты страшная! Уши торчат!». Вместо «эта роль ваша» — «Что такая старая? В 16 лет? Ну, ладно, давай посмотрим». Но те, кому довелось работать с мэтром советского кино, до сих пор вспоминают его с теплотой и благодарностью. Что на самом деле скрывалось за резкими словами великого режиссёра и как он менял судьбы актрис, читайте в материале «Радио 1».
Что скрывается за юбилейными откровениями коллег и подопечных о работе с Говорухиным?Женщин он любил всю жизнь — и никогда этого не скрывал. Вторая супруга Галина, прожившая с ним не одно десятилетие, относилась к этому философски и принимала эту особенность режиссёра как часть его творческой натуры. Именно он подарил кинематографу Светлану Ходченкову и дал одну из первых ярких ролей Аглае Шиловской. Классик советского кино мог довести до слёз Юлию Пересильд, а потом прижать к себе и выдать: «А на экране — ничего!».
Сценарист напрочь забыл юную Ларису Гузееву, мелькнувшую у него в массовке, а узнав об этом — пообещал непременно пересмотреть отснятый материал. На юбилейном вечере в честь 90-летия мастера актрисы, прошедшие его суровую школу, неожиданно разоткровенничались. Кинодивы поведали то, о чём молчали годами: о родинках, поцелуях в коридоре, яхтах миллиардеров и нелепых свитерах.
Почему Говорухин назвал 16-летнюю Аглаю «старой» и совет классика, изменивший образВ возрасте 16 лет Аглая Шиловская, внучка актёра и режиссёра Всеволода Шиловского, прошла пробы у Станислава Говорухина. По воспоминаниям актрисы, во время первой встречи сценарист иронично пошутил о её внешности, отметив, что она выглядит старше своих лет: «Ты что такая старая? 16 лет? Я думал, ты помоложе».
На вопрос кинорежиссёра о навыках Шиловская сообщила, что владеет игрой на флейте и фортепиано. Юная артистка исполнила для патриарха отечественного кинематографа музыкальное произведение, после чего уже на следующий день была утверждена на роль в фильме «В стиле джаз» (2010).
В титрах картины по настоянию Говорухина была сделана специальная пометка: «Аглая Шиловская. Впервые на экране». Для него это был жест особого внимания: чтобы первый выход не растворился в памяти зрителя. Спустя годы актриса неоднократно публично со сцены выражала благодарность Станиславу Сергеевичу за этот дебют и поддержку в начале карьеры.
«Я очень скучаю по вам, Станислав Сергеевич. Вы дали мне путёвку. И больше никогда никто не называл меня старой в 16 лет», — искренне говорила артистка.По воспоминаниям Аглаи Шиловской, во время одной из встреч Станислав Говорухин обратил внимание на родинку на её лбу и сказал: «У тебя родинка на лбу. Крупная. Удали». Актриса не стала делать это сразу, но позже, уже состоявшись в профессии, решилась на операцию. На 90-летнем юбилее режиссёра она призналась, что последовала его давнему совету, и не удержалась от похвалы: «Смотрите, Станислав Сергеевич, я вас послушалась!».
Исповедь Светланы Ходченковой через 20 летКартина «Благословите женщину» стала для Светланы Ходченковой дебютом в кино. Студентка-первокурсница, неопытная, трепещущая от ужаса перед камерой, светом и каждым собственным движением, боялась всего.
«Я ещё не понимала, что с режиссёрами можно спорить. Думала: сказали «Стоп!» — значит, я опять что-то не так сделала. А он был невероятно терпелив», — рассказывала артистка изданию «7 Дней».Спустя два десятилетия, во время публичного мероприятия, посвящённого творчеству великого режиссёра, Ходченкова наконец раскрыла со сцены тайну, о которой долго молчала. В период работы над картиной она испытывала романтические чувства к своему коллеге по фильму.
«Я была влюблена в Александра Балуева. В того самого, моего партнёра по фильму. Он тогда не знал. А теперь пусть знает», — призналась Светлана.Актёр, присутствовавший в зрительном зале, отреагировал на это признание, подойдя к актрисе и обняв её. Данный эпизод был зафиксирован присутствующими на мероприятии и позднее освещён в СМИ. По словам близкого окружения сценариста, во время самих съёмок Говорухин сохранял строгую профессиональную дистанцию, делая вид, что не замечает личных переживаний своих актёров. Однако коллеги и биографы режиссёра неоднократно отмечали его безошибочную интуицию при кастинге: мэтр мастерски подбирал пары так, чтобы между героями на экране возникала подлинная, считываемая зрителем химия, что зачастую становилось одним из главных художественных козырей его картин.
Работа с Анной Горшковой на съёмках фильма «Пассажирка»Роль молодой вдовы в фильме «Пассажирка» (2008) досталась Анне Горшковой в период, когда актриса только что вступила в брак с предпринимателем. Съёмки проходили на Тенерифе и на борту парусного корабля «Херсонес». По воспоминаниям актрисы, супруг всюду сопровождал её, находясь поблизости на собственной яхте. Этот факт артистка неоднократно упоминала с иронией, рассказывая о контрасте между романтической обстановкой и рабочей рутиной.
«Пока я играла, новоиспечённый муж ходил где-то рядом на лодке», — со смехом вспоминала жена бизнесмена в интервью Woman.ru.Несмотря на личные обстоятельства исполнительницы, Станислав Говорухин поддерживал на площадке строгий рабочий ритм. По словам Горшковой, мастер мог требовать множество дублей для достижения нужного эмоционального результата, заставляя её плакать перед камерой, а затем немедленно переключался на неформальное общение.
«Всё, Анна, хорош. Пошли чай пить», — цитирует актриса режиссёра.В интервью изданию «7 Дней» кинодива характеризовала метод работы Говорухина так: «Он умел быть жёстким, но никогда — жестоким. Это разные вещи».
Фильм «Пассажирка» был снят по мотивам рассказа Константина Станюковича и стал одной из крупных работ режиссёра. Картина получила несколько номинаций на премию «Ника» и была отмечена за операторскую работу и художественное оформление.
Что означали грубые слова режиссёра?Юлия Пересильд в одном из публичных выступлений рассказала о случае, произошедшем с ней на съёмочной площадке. Со слов актрисы, однажды она явилась на съёмки без грима. Говорухин, взглянув на неё, произнёс: «Какая же ты страшная, Пересильд! Уши торчат! Волосы нечёсаные. А на экране — ничего!». Позже пятая женщина-космонавт в СССР и России призналась, что восприняла эти слова не как оскорбление, а как профессиональный комплимент.
По мнению участницы космического проекта «Вызов», режиссёр отметил способность артистки работать в кадре вне зависимости от внешних данных в конкретный момент. Со сцены Пересильд поблагодарила режиссёра, сказав: «Спасибо, Станислав Сергеевич, что научили не бояться своей «страшности»». Зал разразился смехом: коллеги Говорухина знали, что его «страшная» — это знак одобрения. Слово «гениально» же великий сценарист приберегал исключительно для покойников.
Зачем Екатерина Гусева поцеловала Говорухина при первой встрече и как это повлияло на её карьеру?Актриса Екатерина Гусева в одном из интервью рассказала смешную историю знакомства с режиссёром Станиславом Говорухиным. Со слов кинодивы, первая встреча произошла в коридоре «Мосфильма».
«Я опаздывала на озвучание, бежала по коридору, завернула за угол — и нос к носу столкнулась с Говорухиным. От неожиданности я поцеловала его в щёку и побежала дальше. Он, конечно, ничего не понял», — рассказывала Екатерина в интервью «7 Дней».Позже, когда заслуженный деятель искусств УССР пригласил москвичку в картину «Уик-энд» (2013), актриса поинтересовалась, помнит ли он тот случай.
«Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Нет, не помню. Но это не значит, что этого не было», — вспоминала Екатерина в интервью Woman.ru.В период работы над фильмом Говорухин рассказывал молодой коллеге о своём детстве на Волге и о матери, работавшей портнихой и предпочитавшей платья в горошек, чем и очаровал её.
«Он говорил, а я думала: Боже, как же я хочу сниматься у этого человека», — признавалась актриса.Роль Жанны Васильевны в фильме «Уик-энд» вошла в список заметных работ народной артистки РФ.
Почему Говорухин называл Удовиченко «дурой»?Актриса Лариса Удовиченко, исполнившая роль Маньки Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя», в одном из интервью рассказала о взаимоотношениях с режиссёром Говорухиным. По словам звезды гайдаевских комедий, на людях они общались на «вы», а по телефону обращались друг к другу по именам и без формальностей. Станислав регулярно приглашал «Мадам Грицацуеву» на свои премьеры в Дом кино.
Удовиченко, занятая гастролями и съёмками, часто не могла прийти. В ответ на отказ режиссёр неизменно произносил фразу: «Ну и дура!». По словам народной артистки РФ, за этой грубостью стояла неизменная привязанность режиссёра. Смысл его слов в интервью «Экспресс газете» она передала так: «Я всё равно тебя люблю. Приходи, когда сможешь». Отдельный эпизод, по свидетельству актрисы, произошёл на съёмках фильма «Женская логика 2» (2002).
Говорухин появился в кадре в свитере, который, по мнению Удовиченко, сидел на нём неудачно. Актриса предложила его укоротить, взяла ножницы и на площадке подрезала вещь. Режиссёр посмотрел в зеркало и сказал: «Ну и дура. А ты уже не совсем «Ну и дура!». В интервью «7 Дней» звезда экрана характеризовала эту реплику как высокую оценку со стороны режиссёра.
Как 18-летняя Гузеева оказалась в «Месте встречи» и почему Говорухин не помнил этого эпизода?Артистка и телеведущая Лариса Гузеева в одном из интервью рассказала о знакомстве с режиссёром Станиславом Говорухиным и своём эпизодическом появлении в фильме «Место встречи изменить нельзя». Со слов оренбурженки, события происходили в начале 90-х годов.
«Мне было 18 лет. Меня заманили на массовку в «Место встречи» обещанием познакомить с Высоцким», — сообщила она 5-tv.ru.Исполнительница «Жестокого романса» рассказала, что впервые увидела Говорухина в небольшом помещении рядом со съёмочной площадкой. Режиссёр курил, спросил, курит ли она, и сразу предложил обращаться на «ты». Эпизод с участием Ларисы длился всего несколько секунд — она появлялась на экране в роли танцующей девушки. Телеведущая долгое время не афишировала этот факт. Позже, на одной из встреч, артистка напомнила сценаристу о той съёмке: «Слав, а ты знаешь, что я у тебя снималась?» — спросила она. Режиссёр отреагировал с удивлением.
Гузеева процитировала его фразу, сказанную на площадке: «Хорошенькая какая! Сними, сними её крупно!». По утверждению актрисы, Говорухин не помнил ни этого эпизода, ни её лица, однако пообещал пересмотреть сцену. Впоследствии между Гузеевой и Говорухиным сложились дружеские отношения: в Москве они общались семьями, ходили друг к другу в гости.
«Я с Урала, и он эту кухню очень хорошо знает, Слава всё время меня ловил на том, как едят пельмени и говорил: «Вот Москвичи же со сметаной, а вот ты как?, «Я прошла все его, так сказать, проверочки, все эти тесты», — рассказывала актриса.
Как Станислав Говорухин показывал своё одобрение и что значило его молчание?Великий мастер своего дела Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни, не дожив до 90-летнего юбилея. На киностудии «Мосфильм» состоялся вечер памяти великого артиста. В ходе мероприятия коллеги и актрисы, работавшие с режиссёром, делились воспоминаниями. В официальной биографии патриарх советского кинематографа значится как кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист РФ. Он также являлся депутатом Государственной Думы РФ нескольких созывов.
Среди документальных работ гения — фильмы «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли». Согласно воспоминаниям актрис, работавших с Говорухиным, режиссёр редко прибегал к прямой похвале. Одобрение мэтра чаще выражалось в отсутствии замечаний и продолжении сотрудничества. Характерной чертой его профессионального стиля собеседницы называли манеру молча отходить в сторону после удачно снятой сцены.