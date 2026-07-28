«Ну и дура!»: как Станислав Говорухин сажал актрис на колени, а потом забывал. Какой секрет его отношений с Гузеевой, Пересильд и Аглаей Шиловской неожиданно всплыл

28 июля 2026, 10:11

Станислав Говорухин (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Станислав Говорухин был из тех мужчин, которые на дух не переносят дежурных любезностей и слащавых похвал. Режиссёр никогда не был мастером комплиментов. Вместо «вы прекрасны» он выдавал: «Какая же ты страшная! Уши торчат!». Вместо «эта роль ваша» — «Что такая старая? В 16 лет? Ну, ладно, давай посмотрим». Но те, кому довелось работать с мэтром советского кино, до сих пор вспоминают его с теплотой и благодарностью. Что на самом деле скрывалось за резкими словами великого режиссёра и как он менял судьбы актрис, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что скрывается за юбилейными откровениями коллег и подопечных о работе с Говорухиным? Почему Говорухин назвал 16-летнюю Аглаю «старой» и совет классика, изменивший образ Исповедь Светланы Ходченковой через 20 лет Работа с Анной Горшковой на съёмках фильма «Пассажирка» Что означали грубые слова режиссёра? Зачем Екатерина Гусева поцеловала Говорухина при первой встрече и как это повлияло на её карьеру? Почему Говорухин называл Удовиченко «дурой»? Как 18-летняя Гузеева оказалась в «Месте встречи» и почему Говорухин не помнил этого эпизода? Как Станислав Говорухин показывал своё одобрение и что значило его молчание?

Что скрывается за юбилейными откровениями коллег и подопечных о работе с Говорухиным?

Почему Говорухин назвал 16-летнюю Аглаю «старой» и совет классика, изменивший образ



Аглая Шиловская (Фото: Инстаграм* @aglaiashilovskaia)

«Я очень скучаю по вам, Станислав Сергеевич. Вы дали мне путёвку. И больше никогда никто не называл меня старой в 16 лет», — искренне говорила артистка.

Исповедь Светланы Ходченковой через 20 лет

«Я ещё не понимала, что с режиссёрами можно спорить. Думала: сказали «Стоп!» — значит, я опять что-то не так сделала. А он был невероятно терпелив», — рассказывала артистка изданию «7 Дней».



Светлана Ходченкова (Фото: Инстаграм* @svetlana_khodchenkova)

«Я была влюблена в Александра Балуева. В того самого, моего партнёра по фильму. Он тогда не знал. А теперь пусть знает», — призналась Светлана.

Работа с Анной Горшковой на съёмках фильма «Пассажирка»

«Пока я играла, новоиспечённый муж ходил где-то рядом на лодке», — со смехом вспоминала жена бизнесмена в интервью Woman.ru.



Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«Всё, Анна, хорош. Пошли чай пить», — цитирует актриса режиссёра.

Что означали грубые слова режиссёра?



Станислав Говорухин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Зачем Екатерина Гусева поцеловала Говорухина при первой встрече и как это повлияло на её карьеру?

«Я опаздывала на озвучание, бежала по коридору, завернула за угол — и нос к носу столкнулась с Говорухиным. От неожиданности я поцеловала его в щёку и побежала дальше. Он, конечно, ничего не понял», — рассказывала Екатерина в интервью «7 Дней».

Екатерина Гусева (Фото: Кадр из фильма Прогулка по Парижу)

«Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Нет, не помню. Но это не значит, что этого не было», — вспоминала Екатерина в интервью Woman.ru.

«Он говорил, а я думала: Боже, как же я хочу сниматься у этого человека», — признавалась актриса.

Почему Говорухин называл Удовиченко «дурой»?



Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Как 18-летняя Гузеева оказалась в «Месте встречи» и почему Говорухин не помнил этого эпизода?

«Мне было 18 лет. Меня заманили на массовку в «Место встречи» обещанием познакомить с Высоцким», — сообщила она 5-tv.ru.



Лариса Гузеева (Фото: Инстаграм*@_larisa_guzeeva_)

«Я с Урала, и он эту кухню очень хорошо знает, Слава всё время меня ловил на том, как едят пельмени и говорил: «Вот Москвичи же со сметаной, а вот ты как?, «Я прошла все его, так сказать, проверочки, все эти тесты», — рассказывала актриса.

Как Станислав Говорухин показывал своё одобрение и что значило его молчание?