«Плотно присел на пузырь»: был связан с Пугачевой и едва не погиб. Что остановило серийного жениха Игоря Саруханова?
Есть мужчины, которые искренне верят: любви много не бывает. Игорь Саруханов — один из них. Он твёрдо усвоил: если брак рухнул раз, другой, третий — это не повод опускать руки. Нужно пробовать снова и снова. Даже когда эти попытки всё больше походят на заезженную пластинку, которую впору назвать безумием. О том, сколько раз Саруханов был женат и почему он решил остановиться, читайте в материале «Радио 1».
Как Саруханов чуть не влип в неприятности из-за выступлений в кафеИгорь Саруханов родился в 1956 году в Самарканде. Солнечный город, семья советских интеллигентов. Отец — кандидат наук, преподаватель в вузе. Мать — учительница русского языка и литературы. Но Самарканда будущий музыкант почти не помнит. Когда ему исполнилось четыре года, семья перебралась в Москву. Причиной отъезда стала карьера отца: он защищал диссертацию и стремился вверх по научной лестнице. В детстве Игорь окончил музыкальную школу, и гитара стала его главным инструментом на всю жизнь.
В подростковом возрасте будущий певец собрал собственную рок-группу и устроил первый концерт перед одноклассниками и случайными прохожими. Потом были выступления в местном кафе. За них платили немного, но мальчишке это казалось настоящим успехом. Однако в школе такая инициатива чуть не обернулась скандалом: в советские времена ребёнок не имел права работать.
Первый профессиональный клип в СССР, сотрудничество с Пугачёвой и путь к всесоюзной славеРодители очень не хотели отдавать сына в армию и похлопотали, чтобы Игоря устроили в песенный ансамбль столичного военного округа. Там он познакомился со Стасом Наминым и в конце 1970-х получил приглашение в «Синюю птицу». После нескольких лет в этом коллективе Саруханов перешёл в группу «Цветы». А в 1981 году вместе с одним из товарищей по музыкальному цеху создал собственную группу — «Круг». 1985 год стал для него важным рубежом: Игорь ушёл в сольное плавание. И решающую роль в этом сыграл Советский международный молодёжный фестиваль — та самая ступенька, с которой всё и началось.
Игорь занял первое место в номинации «Лучшая песня». Так начался его путь к всесоюзной славе. В 1986 году он выступал по всей стране с сольной программой и выпустил свой первый альбом. 1990 год принёс ещё одно достижение: Саруханов стал первым отечественным исполнителем, на чью песню сняли профессиональный видеоклип.
Параллельно с творчеством музыкант занимался и поэзией. Стихи Игоря ложились на музыку многих известных композиторов и групп. Среди тех, с кем он сотрудничал, — «Комбинация», Анна Вески, Тынис Мяги, Алла Пугачёва и многие другие.
Почему Саруханов до сих пор с теплом вспоминает всех своих бывших жёнСаруханов искренне верит: любви в жизни должно быть много. И при этом он никогда не говорит о женщинах плохо — даже если они не правы. Сор из избы выносить не привык. По его словам, все его жёны были хорошими. Каждая чему-то его научила, он надеется, что тоже смог дать им что-то взамен. Со всеми бывшими у него тёплые, почти дружеские отношения. Музыкант до сих пор с ними общается. И при этом несколько разводов, такая вот ирония. Для кого-то два развода — повод остановиться. Но Игорь Саруханов не из таких. Первой его избранницей стала акробатка Ольга Татаренко. Брак продержался всего год — рутина и быт быстро разрушили молодую семью.
Учитывая возраст новобрачных, удивительного в этом было мало. Вторая избранница — учёный-археолог Нина. Отношения продлились пять лет, но и этот союз распался из-за вечных разъездов и гастролей мужа. Такой режим супруга не выдержала — и это, пожалуй, никого не удивило.Третьей избранницей Саруханова стала коллега по сцене — певица с цыганскими корнями Анжела. Что именно произошло между ними, доподлинно неизвестно. Но поговаривают, что характер у неё был ещё тот. Она якобы пыталась постоянно контролировать Игоря. Отчасти это подтверждают и слова самого артиста. Музыкант признавался: разрыв с Анжелой был для него самым тяжёлым. Тогда он плотно присел на «пузырь» и едва не спился. Спасла его от алкогольной зависимости — и, возможно, более страшных последствий — Лена Ленская.
Они познакомились на мероприятии, посвящённом Игорю Талькову. Роман развивался стремительно: уже через три месяца Ленская переехала к избраннику. Через месяц — свадьба. И три года идеальной жизни: любовь, стихи, песни, красивые ухаживания. А потом Елена встретила Владимира Преснякова. Позже она признавалась: ей было ужасно обидно ранить Игоря. Но сердцу не прикажешь — влюбилась как девчонка. И, как выяснилось, не зря. После Ленской жизнь Саруханова ненадолго скрасила модель и балерина Екатерина Голубева. Она даже успела стать его пятой женой. Но брак дал трещину почти сразу — слишком разными оказались их характеры. Голубева оказалась женщиной исключительно требовательной. Именно это и привело к бесконечным ссорам, который начались уже после свадьбы.
Почему Саруханов больше не хочет женитьсяИстория отношений с Татьяной Костычевой складывалась непросто. Говорят, они пробовали сойтись несколько раз, но Татьяна то и дело уходила по одной и той же причине: Саруханов тогда ещё не был готов к детям. За эти годы Татьяна успела родить дочку от другого мужчины, но брак продержался недолго, в 2014 году они с Игорем вновь встретились и поженились. Саруханов принял дочь Костычевой как родную, а спустя год впервые в жизни стал отцом. Казалось, вот оно — счастье, которого он так долго ждал.
Достаточно долгое время так и было; в итоге брак продержался шесть лет. О разводе Татьяна с Игорем предпочли промолчать — известно об этом стало только в 2022 году от самого музыканта. В том же году Саруханов женился в очередной раз. Его избранницей стала 36-летняя Леся Садовская — она дважды была замужем и растила сына. Её не смутили неоднократные разводы Игоря, разница в возрасте тоже не стала препятствием. Через какое-то время пара все же рассталась. В 2026 году на вопрос журналистов о возможном браке Саруханов ответил резко:
«Это какая-то шутка. Это уже too much. Можно я уже пойду? Пока!» — заявил певец в интервью Utro.ru.А в беседе с NEWS.ru признался, что его сердце занято дочерьми:
«Я туда никого не хочу впускать, потому что это лишний груз».