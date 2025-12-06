06 декабря 2025, 13:11

Рома Зверь (настоящее имя — Роман Витальевич Билык) — не просто фронтмен легендарных «Зверей», но и актёр, писатель, отец семейства. Его публичный образ успешного артиста и семьянина, однако, имеет и свою обратную сторону. В материале «Радио 1» рассказываем о том, что остаётся за кадром: резонансные заявления, сложные периоды в личной жизни и моменты, которые сам музыкант, вероятно, предпочёл бы забыть.





Содержание Биография и детство Ромы «Зверя» Билык Рома Зверь до популярности Рождение и взлёт группы «Звери» Смена состава группы «Звери» Группа «Звери» сейчас Личная жизнь Ромы Зверя Проблемы с алкоголем и «звёздная болезнь» Секрет успеха «Зверя»

Биография и детство Ромы «Зверя» Билык

«Первая гитара у меня появилась лет в 13. В Мариуполе, как и в любом советском городе, был магазин радиотоваров — «Электроника» или «Спутник», а в нём — музыкальный отдел. У меня были какие-то сбережения, мама добавила — и мы купили гитару Львовской фабрики музыкальных инструментов. Раньше мы называли такие «концертными», — вспоминал певец.

Рома Зверь до популярности

Рождение и взлёт группы «Звери»

«Рома очень любит кошек и собак, возможно, поэтому он и группу свою так назвал», — пояснила мама солиста в одном из интервью.

Смена состава группы «Звери»

Группа «Звери» сейчас

Личная жизнь Ромы Зверя

«Света, привет! Жалеешь, наверное, что меня бросила?» — съязвил певец.

Проблемы с алкоголем и «звёздная болезнь»

«Я никогда не употреблял серьёзные наркотики, синтетические. Я понимал, что это ужасно, что даже пробовать не надо. Во многом тут нужно сказать спасибо моей жене. Когда у тебя есть родной человек, ради которого хочется жить, это очень важно. Нужно иметь кого-то близкого. Не знаю, что со мной было бы, если бы не жена», — признался певец.

«Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс ещё то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: «Я уезжаю». Она собиралась, но не успела. Я изменился…», — рассказал Роман.

Секрет успеха «Зверя»

«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — заявил певец.