«Я звезда»: наркотики и одержимость популярностью. Как Рома Зверь чуть не пустил жизнь под откос и где он сейчас?
Рома Зверь (настоящее имя — Роман Витальевич Билык) — не просто фронтмен легендарных «Зверей», но и актёр, писатель, отец семейства. Его публичный образ успешного артиста и семьянина, однако, имеет и свою обратную сторону. В материале «Радио 1» рассказываем о том, что остаётся за кадром: резонансные заявления, сложные периоды в личной жизни и моменты, которые сам музыкант, вероятно, предпочёл бы забыть.
Биография и детство Ромы «Зверя» БилыкРоман Билык родился 7 декабря 1977 года в Таганроге. Его детство прошло в музыке и частых переездах. С 1989 по 1993 годы он жил в Мариуполе, а позже — в Киеве. Его родители много путешествовали. Мать работала таксистом и участвовала в автогонках, отец был токарем. У певца есть два брата — старший Эдик и младший Павел.
После рождения Романа семья переезжала в Донецкую область, затем в Мариуполь, но позже вернулась в Таганрог. Родители развелись, когда будущему музыканту было шесть лет. Серьёзно увлекаться музыкой Билык начал в подростковом возрасте.
«Первая гитара у меня появилась лет в 13. В Мариуполе, как и в любом советском городе, был магазин радиотоваров — «Электроника» или «Спутник», а в нём — музыкальный отдел. У меня были какие-то сбережения, мама добавила — и мы купили гитару Львовской фабрики музыкальных инструментов. Раньше мы называли такие «концертными», — вспоминал певец.Он активно играл, писал стихи и часто проводил время с друзьями. Его первая группа «Асимметрия» появилась уже в Таганроге, после того как подросток окончил строительное ПТУ и поступил в колледж. Получив образование, Роман быстро понял, что хочет связать жизнь с музыкой. Вскоре он взял чемодан и отправился в Москву, где его, однако, не ждала мгновенная популярность.
Рома Зверь до популярностиМузыкант Роман Билык приехал в Москву в 23 года. В столицу он прибыл с гитарой, сумкой и 700 рублями. Этих денег хватило на десять дней. После приезда у него оказалось всего два контакта в городе. Родственница не ответила на звонок, а приятель был занят. Первую ночь Билык провёл на вокзале, а утром начал искать работу. Он быстро нашёл место отделочника в Музее современного искусства Зураба Церетели.
Ночью он спал на полу в недостроенном доме, но через пару дней родственница вышла на связь. Позже парень устроился охранником в ночной клуб. Днём он звонил продюсерам и предлагал свои песни. Работа в клубе помогла ему познакомиться с людьми из шоу-бизнеса.
Рождение и взлёт группы «Звери»Осенью 2000 года Рома Билык познакомился с продюсером Александром Войтинским. При его поддержке артист создал группу «Звери», музыкантов для которой он нашёл через Интернет.
«Рома очень любит кошек и собак, возможно, поэтому он и группу свою так назвал», — пояснила мама солиста в одном из интервью.Первую композицию для коллектива — песню «Для тебя» — написал сам Роман. Вскоре этот трек попал в ротацию MTV. Следующий клип, «Просто такая сильная любовь», вышел в телеэфир и возглавил хит-парады.
В 2003 году «Звери» выпустили дебютный альбом «Голод». В него вошли песни «Капканы», «Кольцевая», «120», «Дожди-пистолеты» и другие. Пластинка наполнена юношеской энергией и максимализмом. Альбом несколько раз переиздавали, и он получил широкую популярность. В 2004-м, группа представила второй альбом — «Районы-кварталы».
За это время музыканты отточили мастерство и улучшили звучание. Пластинка стала настоящим сборником хитов: в неё вошли «Районы-кварталы», «Всё, что тебя касается», «Напитки покрепче», «За любовь из горлышка», «Дело не в этом», «Запомни меня». Практически все тексты и музыку написал Рома Зверь, лишь иногда привлекая соавторов.
В 2006 году «Звери» выпустили альбом «Когда мы вместе, никто не круче». Он подарил слушателям такие композиции, как «Рома, извини», «Танцуй» и «До скорой встречи!». Следующая пластинка «Дальше» (2008 год) включила в себя известную песню «Говори».
Смена состава группы «Звери»Летом 2016 года Роман Билык расстался с первоначальным составом группы, хотя именно те музыканты создали хиты. Поклонники активно обсуждали это решение в соцсетях. Кто-то ждал обновления коллектива, а кто-то критиковал Билыка.
В новом составе появились Кирилл Афонин, Герман Осипов и Валентин Тарасов, которые ранее играли с Бастой, Юлией Чичериной и МакSим. С ними Билык записал альбом «Страха нет». Саунд-продюсером стал Джерри Бойз, работавший с The Beatles и The Rolling Stones. Позже группа провела акустический тур и выпустила мини-альбом.
В 2019-2020 годах «Звери» провели тур «У тебя в голове». Во время пандемии Билык выпустил сольную инструментальную работу по мотивам произведений Чехова. В 2021 году группа представила альбом «Очень». Юбилейный тур к 20-летию коллектива перенесли из-за ограничений. Концерты в Москве прошли в 2023 году, а шоу в Петербурге сдвинули на зиму.
Группа «Звери» сейчасГруппа «Звери» продолжает выступать и записывать новую музыку. В текущем составе из основателей коллектива работает только Рома Билык. Музыканты регулярно выпускают альбомы. Накануе группа представила акустический альбом «Акустика 2025». Коллектив записал его 31 августа на живом концерте в Александровском саду в Нижнем Новгороде. В сборник вошли 28 песен, а общая продолжительность записи составляет 1 час 43 минуты.
По оценкам музыкальных критиков, звучание группы стало более зрелым. В нём теперь меньше юношеского драйва, но больше рефлексии, глубоких эмоций и переосмысления традиций. У «Зверей» сохраняется большая аудитория поклонников. При этом в топ-10 самых популярных песен группы в сервисе «Яндекс.Музыка» входят только композиции, которые группа выпустила не позднее 2008 года.
Личная жизнь Ромы ЗверяСолист группы «Звери» Роман Билык долго не афишировал личную жизнь. Его первая серьёзная любовь возникла в строительном техникуме — девушка Светлана из Новороссийска. После болезненного для Билыка расставания он позже, уже став звездой, обратился к ней со сцены MTV.
«Света, привет! Жалеешь, наверное, что меня бросила?» — съязвил певец.Позже у музыканта были отношения с девушкой Таней и клипмейкером Ольгой, но эти союзы не сложились. Свою жену, модель Марину Королёву, Билык встретил в 2004 году. По его словам, она помогла ему сохранить баланс после прихода популярности. В браке у пары родились две дочери — Ольга (2008) и Зоя (2015). Семья ведёт закрытый образ жизни, много путешествует и увлекается сёрфингом.
Проблемы с алкоголем и «звёздная болезнь»Музыкант Роман Билык в своей книге «Солнце за нас» рассказал, как резкий успех повлиял на его поведение. По его словам, популярность сильно воздействовала на его психику. В окружении появились люди, которые предлагали алкоголь и лёгкие наркотики.
«Я никогда не употреблял серьёзные наркотики, синтетические. Я понимал, что это ужасно, что даже пробовать не надо. Во многом тут нужно сказать спасибо моей жене. Когда у тебя есть родной человек, ради которого хочется жить, это очень важно. Нужно иметь кого-то близкого. Не знаю, что со мной было бы, если бы не жена», — признался певец.При этом Билык продолжал участвовать в шумных вечеринках, которые часто заканчивались дома. В какой-то момент его супруга Марина собрала вещи, чтобы уехать. Этот случай заставил музыканта задуматься.
«Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс ещё то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: «Я уезжаю». Она собиралась, но не успела. Я изменился…», — рассказал Роман.«Звёздная болезнь» приводила к конфликтам с журналистами и скандалам на публике. Проблемы с поведением периодически возникают до сих пор. Весной 2023 года в Самаре Билык устроил конфликт в баре, который перерос в потасовку. Директор группы позже пояснил, что инцидент спровоцировали настойчивые поклонники.
Секрет успеха «Зверя»На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму Рома Зверь дал совет молодым талантам. Он призвал их много работать и искренне любить своё дело. Музыкант выступил на фестивале в качестве хедлайнера и поделился своим взглядом на успех в шоу-бизнесе.
«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — заявил певец.Коллектив «Звери» работает почти 25 лет, но его творчество до сих пор находит отклик у молодой аудитории.