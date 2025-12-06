Достижения.рф

«Я звезда»: наркотики и одержимость популярностью. Как Рома Зверь чуть не пустил жизнь под откос и где он сейчас?

Роман Билык (Фото: ВКонтакте @rz)

Рома Зверь (настоящее имя — Роман Витальевич Билык) — не просто фронтмен легендарных «Зверей», но и актёр, писатель, отец семейства. Его публичный образ успешного артиста и семьянина, однако, имеет и свою обратную сторону. В материале «Радио 1» рассказываем о том, что остаётся за кадром: резонансные заявления, сложные периоды в личной жизни и моменты, которые сам музыкант, вероятно, предпочёл бы забыть.



Биография и детство Ромы «Зверя» Билык

Роман Билык родился 7 декабря 1977 года в Таганроге. Его детство прошло в музыке и частых переездах. С 1989 по 1993 годы он жил в Мариуполе, а позже — в Киеве. Его родители много путешествовали. Мать работала таксистом и участвовала в автогонках, отец был токарем. У певца есть два брата — старший Эдик и младший Павел.
Роман Билык (Фото: ВКонтакте @rz)
После рождения Романа семья переезжала в Донецкую область, затем в Мариуполь, но позже вернулась в Таганрог. Родители развелись, когда будущему музыканту было шесть лет. Серьёзно увлекаться музыкой Билык начал в подростковом возрасте.
«Первая гитара у меня появилась лет в 13. В Мариуполе, как и в любом советском городе, был магазин радиотоваров — «Электроника» или «Спутник», а в нём — музыкальный отдел. У меня были какие-то сбережения, мама добавила — и мы купили гитару Львовской фабрики музыкальных инструментов. Раньше мы называли такие «концертными», — вспоминал певец.
Он активно играл, писал стихи и часто проводил время с друзьями. Его первая группа «Асимметрия» появилась уже в Таганроге, после того как подросток окончил строительное ПТУ и поступил в колледж. Получив образование, Роман быстро понял, что хочет связать жизнь с музыкой. Вскоре он взял чемодан и отправился в Москву, где его, однако, не ждала мгновенная популярность.

Рома Зверь до популярности

Музыкант Роман Билык приехал в Москву в 23 года. В столицу он прибыл с гитарой, сумкой и 700 рублями. Этих денег хватило на десять дней. После приезда у него оказалось всего два контакта в городе. Родственница не ответила на звонок, а приятель был занят. Первую ночь Билык провёл на вокзале, а утром начал искать работу. Он быстро нашёл место отделочника в Музее современного искусства Зураба Церетели.
Роман Билык (Фото: ВКонтакте @rz)
Ночью он спал на полу в недостроенном доме, но через пару дней родственница вышла на связь. Позже парень устроился охранником в ночной клуб. Днём он звонил продюсерам и предлагал свои песни. Работа в клубе помогла ему познакомиться с людьми из шоу-бизнеса.

Рождение и взлёт группы «Звери»

Осенью 2000 года Рома Билык познакомился с продюсером Александром Войтинским. При его поддержке артист создал группу «Звери», музыкантов для которой он нашёл через Интернет.
«Рома очень любит кошек и собак, возможно, поэтому он и группу свою так назвал», — пояснила мама солиста в одном из интервью.
Александр Войтинский (Фото: кадр из подкаста «DREAMCAST»)
Первую композицию для коллектива — песню «Для тебя» — написал сам Роман. Вскоре этот трек попал в ротацию MTV. Следующий клип, «Просто такая сильная любовь», вышел в телеэфир и возглавил хит-парады.

В 2003 году «Звери» выпустили дебютный альбом «Голод». В него вошли песни «Капканы», «Кольцевая», «120», «Дожди-пистолеты» и другие. Пластинка наполнена юношеской энергией и максимализмом. Альбом несколько раз переиздавали, и он получил широкую популярность. В 2004-м, группа представила второй альбом — «Районы-кварталы».

За это время музыканты отточили мастерство и улучшили звучание. Пластинка стала настоящим сборником хитов: в неё вошли «Районы-кварталы», «Всё, что тебя касается», «Напитки покрепче», «За любовь из горлышка», «Дело не в этом», «Запомни меня». Практически все тексты и музыку написал Рома Зверь, лишь иногда привлекая соавторов.
Группа «Звери» (Фото: ВКонтакте @zveclub)
В 2006 году «Звери» выпустили альбом «Когда мы вместе, никто не круче». Он подарил слушателям такие композиции, как «Рома, извини», «Танцуй» и «До скорой встречи!». Следующая пластинка «Дальше» (2008 год) включила в себя известную песню «Говори».

Смена состава группы «Звери»

Летом 2016 года Роман Билык расстался с первоначальным составом группы, хотя именно те музыканты создали хиты. Поклонники активно обсуждали это решение в соцсетях. Кто-то ждал обновления коллектива, а кто-то критиковал Билыка.

В новом составе появились Кирилл Афонин, Герман Осипов и Валентин Тарасов, которые ранее играли с Бастой, Юлией Чичериной и МакSим. С ними Билык записал альбом «Страха нет». Саунд-продюсером стал Джерри Бойз, работавший с The Beatles и The Rolling Stones. Позже группа провела акустический тур и выпустила мини-альбом.

В 2019-2020 годах «Звери» провели тур «У тебя в голове». Во время пандемии Билык выпустил сольную инструментальную работу по мотивам произведений Чехова. В 2021 году группа представила альбом «Очень». Юбилейный тур к 20-летию коллектива перенесли из-за ограничений. Концерты в Москве прошли в 2023 году, а шоу в Петербурге сдвинули на зиму.

Группа «Звери» сейчас

Группа «Звери» продолжает выступать и записывать новую музыку. В текущем составе из основателей коллектива работает только Рома Билык. Музыканты регулярно выпускают альбомы. Накануе группа представила акустический альбом «Акустика 2025». Коллектив записал его 31 августа на живом концерте в Александровском саду в Нижнем Новгороде. В сборник вошли 28 песен, а общая продолжительность записи составляет 1 час 43 минуты.
Роман Билык (Фото: ВКонтакте @zveclub)
По оценкам музыкальных критиков, звучание группы стало более зрелым. В нём теперь меньше юношеского драйва, но больше рефлексии, глубоких эмоций и переосмысления традиций. У «Зверей» сохраняется большая аудитория поклонников. При этом в топ-10 самых популярных песен группы в сервисе «Яндекс.Музыка» входят только композиции, которые группа выпустила не позднее 2008 года.

Личная жизнь Ромы Зверя

Солист группы «Звери» Роман Билык долго не афишировал личную жизнь. Его первая серьёзная любовь возникла в строительном техникуме — девушка Светлана из Новороссийска. После болезненного для Билыка расставания он позже, уже став звездой, обратился к ней со сцены MTV.
«Света, привет! Жалеешь, наверное, что меня бросила?» — съязвил певец.
Роман Билык и Марина Королёва (Фото: ВКонтакте @rz)
Позже у музыканта были отношения с девушкой Таней и клипмейкером Ольгой, но эти союзы не сложились. Свою жену, модель Марину Королёву, Билык встретил в 2004 году. По его словам, она помогла ему сохранить баланс после прихода популярности. В браке у пары родились две дочери — Ольга (2008) и Зоя (2015). Семья ведёт закрытый образ жизни, много путешествует и увлекается сёрфингом.

Проблемы с алкоголем и «звёздная болезнь»

Музыкант Роман Билык в своей книге «Солнце за нас» рассказал, как резкий успех повлиял на его поведение. По его словам, популярность сильно воздействовала на его психику. В окружении появились люди, которые предлагали алкоголь и лёгкие наркотики.
«Я никогда не употреблял серьёзные наркотики, синтетические. Я понимал, что это ужасно, что даже пробовать не надо. Во многом тут нужно сказать спасибо моей жене. Когда у тебя есть родной человек, ради которого хочется жить, это очень важно. Нужно иметь кого-то близкого. Не знаю, что со мной было бы, если бы не жена», — признался певец.
При этом Билык продолжал участвовать в шумных вечеринках, которые часто заканчивались дома. В какой-то момент его супруга Марина собрала вещи, чтобы уехать. Этот случай заставил музыканта задуматься.
«Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс ещё то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: «Я уезжаю». Она собиралась, но не успела. Я изменился…», — рассказал Роман.
«Звёздная болезнь» приводила к конфликтам с журналистами и скандалам на публике. Проблемы с поведением периодически возникают до сих пор. Весной 2023 года в Самаре Билык устроил конфликт в баре, который перерос в потасовку. Директор группы позже пояснил, что инцидент спровоцировали настойчивые поклонники.

Секрет успеха «Зверя»

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму Рома Зверь дал совет молодым талантам. Он призвал их много работать и искренне любить своё дело. Музыкант выступил на фестивале в качестве хедлайнера и поделился своим взглядом на успех в шоу-бизнесе.
«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — заявил певец.
Роман Билык (Фото: ВКонтакте @zveclub)
Коллектив «Звери» работает почти 25 лет, но его творчество до сих пор находит отклик у молодой аудитории.
Ольга Щелокова

