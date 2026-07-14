Ушла от мужа к главному бабнику «Ленкома», а в 77 нашла молодого любовника, как сейчас живёт «весёлая вдова» Людмила Поргина

14 июля 2026, 16:25

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ради любви она отказалась от карьеры, молчала, когда за спиной шептались об изменах. А когда случилась страшная авария, самоотверженно боролась за его жизнь. Когда Николая Караченцова не стало, Людмила Поргина оставила прошлое позади и шагнула в новую жизнь. В свои 77 лет актриса не стареет душой: красит волосы в розовый, пробует новые образы и не боится косых взглядов. И, похоже, наконец обрела обыкновенное женское счастье. Почему «весёлая вдова» великого артиста до сих пор не даёт покоя хейтерам и как звезда «Ленкома» живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание В 17 лет настояла на браке, а через 2,5 года развелась: характер Поргиной Как Поргина «женила» Караченцова на себе «Николай принадлежит искусству»: как Поргина отстояла свою любовь Зачем она возила больного мужа к Андрею Малахову и почему её осуждали? «Весёлая вдова»: почему 77-летняя актриса не носит чёрное

В 17 лет настояла на браке, а через 2,5 года развелась: характер Поргиной

Как Поргина «женила» Караченцова на себе

«Я подала на развод и ждала предложения от Караченцова. Однажды я ему сказала: или ты делаешь мне предложение немедленно, или я выхожу замуж. Даю три дня. На следующий день звонок: подъезжай к Ленинскому загсу, я с паспортом. Практически я его на себе женила», — цитирует актрису издание KP.RU.

«Николай принадлежит искусству»: как Поргина отстояла свою любовь

Зачем она возила больного мужа к Андрею Малахову и почему её осуждали?



Николай Караченцов и его супруга (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Весёлая вдова»: почему 77-летняя актриса не носит чёрное