Ушла от мужа к главному бабнику «Ленкома», а в 77 нашла молодого любовника, как сейчас живёт «весёлая вдова» Людмила Поргина
Ради любви она отказалась от карьеры, молчала, когда за спиной шептались об изменах. А когда случилась страшная авария, самоотверженно боролась за его жизнь. Когда Николая Караченцова не стало, Людмила Поргина оставила прошлое позади и шагнула в новую жизнь. В свои 77 лет актриса не стареет душой: красит волосы в розовый, пробует новые образы и не боится косых взглядов. И, похоже, наконец обрела обыкновенное женское счастье. Почему «весёлая вдова» великого артиста до сих пор не даёт покоя хейтерам и как звезда «Ленкома» живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1».
В 17 лет настояла на браке, а через 2,5 года развелась: характер ПоргинойС ранних лет Людмила Поргина проявляла твёрдый и упрямый характер. Пока сверстницы мечтали о романтике, она мыслила стратегически и ставила амбициозные цели. Первое серьёзное чувство у юной москвички возникло к начинающему актёру Михаилу Поляку. В 17 лет девушка настояла на официальном браке, буквально требуя у родителей благословения. 18-летний избранник разделял энтузиазм своей возлюбленной. Однако бытовые трудности, нехватка денег и неподготовленность к семейной жизни быстро разрушили иллюзии. Союз распался через 2,5 года. После этого неудачного опыта Поргина пообещала себе больше не поддаваться слепо эмоциям.
Новый этап личной жизни начался на съёмочной площадке. У Людмилы появился взрослый поклонник-каскадёр, который окружил её почти отеческой заботой. Мужчина красиво ухаживал, возил спутницу на репетиции и терпеливо ждал у служебного входа в «Ленком». Однако настоящее чувство вспыхнуло, когда она увидела на сцене Николая Караченцова. Сам харизматичный артист поначалу не обращал на Поргину внимания и воспринимал коллегу лишь как симпатичную замужнюю даму.
Как Поргина «женила» Караченцова на себеВо время ленинградских гастролей на одной из шумных вечеринок подруга в шутку поинтересовалась, кто Людмиле больше по душе: статный Александр Збруев или изящный Олег Янковский. Ответ обескуражил приятельницу. Поргина неожиданно призналась в любви к человеку, которого окружение считало слишком эксцентричным и резким, отвергнув кандидатуры более традиционных театральных красавцев. Однажды после очередной встречи Людмила, оставшись с Николаем наедине и взяв молодого мужчину за руку, прямо призналась в своих чувствах. Выяснилось, что актёр тоже давно испытывал сердечную привязанность, но скрывал это, боясь разрушить её семью.
После полугода тайных встреч она без колебаний решила уйти от мужа ради возлюбленного. Дома вспыхнул грандиозный скандал. Виктор был в ярости и угрожал сопернику, но Людмила стояла на своём. Поскольку общих детей и имущества у пары не было, развод оформили быстро. Однако под венец с Караченцовым «Атаманша» пошла только спустя два года.
«Я подала на развод и ждала предложения от Караченцова. Однажды я ему сказала: или ты делаешь мне предложение немедленно, или я выхожу замуж. Даю три дня. На следующий день звонок: подъезжай к Ленинскому загсу, я с паспортом. Практически я его на себе женила», — цитирует актрису издание KP.RU.
«Николай принадлежит искусству»: как Поргина отстояла свою любовьЛюдмила Поргина вышла замуж за Николая Караченцова в 1975 году. Как писала «Комсомольская правда», торжество прошло без пышности — в небольшой квартире родителей невесты. Мать суженной, Надежда Степановна, сразу приняла зятя и нежно звала Николая «моё Солнышко». Совсем иначе отнеслась к выбору мама Караченцова — знаменитый балетмейстер Янина Евгеньевна, которая считала, что ни одна женщина не достойна её гениального мальчика.
Невестке пришлось выдержать тяжёлый разговор со свекровью. В ответ на претензии она твёрдо произнесла: «Николай не принадлежит ни мне, ни вам. Он принадлежит искусству». После свадьбы муж попросил супругу сосредоточиться на театре и отказаться от съёмок в кино, чтобы та могла заниматься домом.
Поргина согласилась без раздумий. Для неё любовь всегда означала осознанную жертву. Спустя три года в семье появился долгожданный сын Андрей. Пока Людмила занималась семьёй, Караченцов достиг пика популярности. Однако вместе с всенародной славой в их жизнь проникли тревожные сплетни. Главным ударом для супруги стали публичные признания балерины Елены Дмитриевой. Разлучница заявила, что на протяжении 23 лет состояла в романтической связи с актёром.
Для Людмилы эта новость была болезненной, но актриса проявила мудрое хладнокровие: она не стала закатывать публичные истерики и демонстрировать ревность. Главным приоритетом для актрисы оставалось сохранение брака. Представить собственную жизнь без любимого «Коленьки» Поргина просто не могла.
Зачем она возила больного мужа к Андрею Малахову и почему её осуждали?В 2005 году Людмиле пришлось пережить двойную трагедию: сначала умерла мать актрисы. Узнав о беде, Николай спешил к жене и попал в страшную аварию. Врачи почти месяц держали мужчину в коме и не давали оптимистичных прогнозов. Поргина проявила колоссальную силу духа, оставив работу и полностью посвятив себя уходу за мужем.
И, несмотря на необратимые последствия травмы, Людмила продолжила активно выводить супруга в свет, регулярно сопровождая близкого человека на телепередачи и культурные мероприятия. Общество резко осудило решение актрисы продолжать появляться на телеэкранах с больным супругом. Зрители возмущались их визитам на откровенные ток-шоу Андрея Малахова, где Николай Петрович часто казался безучастным. Поргину обвиняли в циничном пиаре и спекуляции на болезни.
Особенно многих шокировали откровения супруги легендарного актёра о физиологических подробностях ежедневного ухода. При этом сама актриса твёрдо знала: такие выходы в свет оставались для мужа единственной ниточкой, связывающей его с любимой публикой. Очередное суровое испытание обрушилось на артистку в 2017 году.
Актриса попала в дорожную аварию, а экспертиза выявила в её крови этанол. Вспыхнул масштабный скандал, началось уголовное преследование. Женщина отрицала факт опьянения, но спорить с правоохранителями не стала. В тот момент необходимо было экстренно везти мужа на реабилитацию в Германию, и времени на разбирательства просто не было. В 2018 году жизнь нанесла артистке новый удар: легендарный артист ушёл из жизни. Для преданной вдовы каскадёра наступил совершенно новый жизненный этап, полный непривычной и пугающей свободы.
«Весёлая вдова»: почему 77-летняя актриса не носит чёрноеПотеряв супруга, Людмила Поргина отказалась от привычного сценария скорби. Никаких траурных нарядов и затворничества. Напротив, актриса выбрала насыщенную жизнь: яркий макияж, пластические процедуры и смелые розовые локоны. Она доказала, что ни возраст, ни тяжёлые потери — не повод опускать руки.
В кулуарах её с иронией называли «весёлой вдовой», но за этой насмешкой стояла огромная жажда жизни. Полностью распрощавшись со сценой, Людмила Андреевна много путешествует и отдыхает в Дубае. В 77 лет, несмотря на чувство вины перед покойным мужем, актриса открыла сердце новым чувствам и, по слухам, начала отношения с мужчиной намного моложе себя.