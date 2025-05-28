В соцсетях обсуждают внешность сына Дениса Клявера: «Он точно от вас?»

28 мая 2025, 12:59

Пользователи Сети отметили, что сын Клявера совершенно на него не похож

Денис Клявер с женой Ириной (фото: Instagram* @denisklyaver)

Денис Клявер показал своего повзрослевшего сына. Певец в личном блоге представил фото с 11-летним Даниэлем, которое активно обсудили подписчики.





Пользователи отметили, что мальчик совершенно не похож на своего отца. У Дениса тёмные волосы и карие глаза, а его сын – русый и голубоглазый. Некоторые подписчики даже усомнились, что Ирина Федотова родила сына от Клявера.



Денис Клявер с сыном Даниэлем (фото: Instagram* @denisklyaver)



«Он точно от вас?», «Ксерокс сработал только один раз, на вашем старшем сыне», «Как будто с чужим дядей мальчик сфоткался», «Никогда не подумаешь, что вы его отец», – написали пользователи в комментариях под постом.