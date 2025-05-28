В соцсетях обсуждают внешность сына Дениса Клявера: «Он точно от вас?»
Пользователи Сети отметили, что сын Клявера совершенно на него не похож
Денис Клявер показал своего повзрослевшего сына. Певец в личном блоге представил фото с 11-летним Даниэлем, которое активно обсудили подписчики.
Пользователи отметили, что мальчик совершенно не похож на своего отца. У Дениса тёмные волосы и карие глаза, а его сын – русый и голубоглазый. Некоторые подписчики даже усомнились, что Ирина Федотова родила сына от Клявера.
«Он точно от вас?», «Ксерокс сработал только один раз, на вашем старшем сыне», «Как будто с чужим дядей мальчик сфоткался», «Никогда не подумаешь, что вы его отец», – написали пользователи в комментариях под постом.Напомним, что Даниэль родился в браке Дениса Клявера с Ириной Федотовой (в девичестве – прим. ред.), на которой он женился в 2010 году. Певец ранее заявлял, что его совершенно не смутило, что у возлюбленной есть дочь от предыдущих отношений. Музыкант воспитывал Анастасию как родную.
Также у артиста есть 23-летний сын Тимофей от бывшей танцовщицы из балета Лаймы Вайкуле и 19-летняя дочь Эвелин от певицы Евы Польны.