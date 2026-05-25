Забили до смерти? Почему вдову Марьянова обвиняли в его гибели и с кем она связала жизнь после трагедии в реабилитационном центре?
Для поколения 80-х годов Дмитрий Марьянов — хрупкий мечтатель с чистым голосом, для зрителей нулевых — воплощение мужественности. Актёра ценили Рязанов и Юнгвальд-Хилькевич, его обожали в «Ленкоме». Однако за идеальной картинкой, безупречными трюками без дублёров и неизменной улыбкой пряталась глубоко ранимая, измотанная душа. Осенью 2017 года жизнь этого яркого мужчины оборвалась за несколько месяцев до 48-летия. Трагедия, случившаяся в закрытом реабилитационном центре, запустила череду судебных разбирательств. Что случилось на самом деле и почему близкие не смогли уберечь того, кто своим светом согревал миллионы, читайте в материале «Радио 1».
Как рязановская школа и работа без каскадёров ковали звездуПриродный дар Дмитрия Марьянова раскрылся рано: ещё подростком он ворвался в кино, сыграв в культовой музыкальной сказке «Выше радуги». Спустя два года Эльдар Рязанов разглядел в юноше серьёзную драматическую глубину и доверил ему роль в пронзительной картине «Дорогая Елена Сергеевна». На площадке маэстро держал актёра в строгих рамках, нередко устраивал жёсткие творческие разборы, но именно эта суровая школа превратила юного исполнителя в зрелого, многогранного артиста.
Окончив Щукинское училище, дерзкий романтик перестройки сразу вошёл в труппу легендарного «Ленкома» Марка Захарова, но истинным призванием выпускника театрала стал кинематограф. Роли следовали одна за другой, однако всенародную любовь принёс сериал «Боец», где Марьянов сыграл немого пехотинца Макса. Отличная физическая форма, навыки брейк-данса и плавания позволяли исполнителю обходиться без каскадёров: трюки он выполнял принципиально сам. Но мало кто подозревал: тридцать лет съёмок на пределе и абсолютная самоотдача незаметно копили в организме скрытую, роковую усталость.
Холостяк с большим сердцем: три романа и один главный статусВ творческой среде Марьянова долго считали убеждённым холостяком и харизматичным покорителем женских сердец. Первый серьёзный роман Дмитрия со студенткой Татьяной Скороходовой продлился три года, но юношеский максимализм и разные жизненные ориентиры не позволили сохранить союз. Позже рядом с ним появилась модель Ольга Аносова, подарившая ему сына Даниила. Однако рождение ребёнка не изменило привычного уклада: окончательно остепениться актёру так и не удалось.
Несмотря на расставание, Марьянов сохранил роль заботливого отца. Даниил вырос настоящей копией папы: лучистые глаза, подбородок с ямочкой и фирменная улыбка, ставшая визитной карточкой артиста. Новым этапом в жизни исполнителя стало участие в шоу «Ледниковый период», где его партнёршей стала прославленная фигуристка Ирина Лобачёва. Дуэт мгновенно полюбился публике, а рабочие отношения пары перешли в роман, продлившийся пять лет в гражданском браке. Дмитрий тепло принял сына Ирины от Ильи Авербуха, став для мальчика внимательным наставником. Однако и этот союз не стал окончательным, уступив место новым жизненным поискам.
Счастье напоказ и борьба за кадромВ 2013 году кинематографист женился на психологе Ксении Бик, младше его на 17 лет, чем удивил коллег по цеху. В семье воспитывалась дочь Анфиса. Правда о биологическом отце ребёнка — украинском предпринимателе Сергее Коваленко — стала известна широкой публике уже после смерти Дмитрия. Сам актёр знал об этом с первых дней отношений, но это не повлияло на его отношение к малышке. Дмитрий официально удочерил девочку и растил как родную.
Публично знаменитость излучал счастье, но за закрытыми дверями скрывалась драма. Хроническая усталость, творческие кризисы и старые травмы подтолкнули к алкоголю. Зависимость постепенно разрушала организм артиста. Во время съёмок его последней ленты «Дорога из жёлтого кирпича» у Марьянова открылось опасное желудочное кровотечение — первый тревожный сигнал, который стал предвестником трагедии.
Реабилитация, которая убила: как частный центр погубил актёраВ надежде спасти мужа Ксения по совету знакомых осенью 2017 года обратилась в частный центр. Дмитрий приехал туда добровольно, сдал телефон, принял правила изоляции и надеялся, что скоро вернётся к работе. Однако то, что казалось шансом на спасение, обернулось трагедией. В центре не оказалось ни одного квалифицированного медика, руководство не имело медицинской лицензии, а уход за пациентами осуществляли люди без профильного образования, бывшие пациенты заведения. На фоне резкой отмены алкоголя у Дмитрия начались тяжёлые приступы: галлюцинации, белая горячка и мучительные боли.
Вместо экстренной госпитализации ему вводили сильнодействующие психотропные препараты. Девять дней актёр находился в критическом состоянии. 15 октября, когда Марьянов уже кричал от нестерпимой боли в спине и ногах, руководство центра продолжало затягивать с вызовом скорой. Машину неотложки вызвали лишь тогда, когда ситуация стала необратимой — в медицинское учреждение артиста повезли на обычном автомобиле. По словам волонтёра реабилитационного центра, по дороге в клинику Дмитрий ещё был в сознании и успел тихо сказать:« Всё, я умираю». Эти слова стали последними.
Врачи Лобненской больницы уже ничем не смогли помочь — сердце исполнителя роли Алика Радуги остановилось. Позже в прессе появились леденящие кровь подробности. Адвокаты семьи заявили, что, по данным экспертизы, причиной смерти стала тяжёлая травма живота. Якобы её нанесли примерно за 12 часов до смерти. Звучали и разговоры о том, что истощённого артиста незадолго до гибели жестоко избивали. Судебный процесс над руководством реабилитационного центра, где находился Марьянов, затянулся на годы.
Наследство без завещания: как делили имуществоСмерть Дмитрия Марьянова, не оставившего завещания, запустила многолетний спор о наследстве. В деле фигурировали столичная трёхкомнатная квартира, загородный дом, дача, счета и коллекция раритетных мотоциклов. Ксения Бик настаивала на доле для дочери Анфисы как законной наследницы, однако отец деятеля искусств Юрий Георгиевич и его сын Даниил продемонстрировали единодушие.
Родственники обвиняли вдову в корыстных мотивах и считали, что именно решения Ксении привели к трагедии. Судебные разбирательства истощили обе стороны. В итоге матери Анфисы досталась скромная однокомнатная квартира на окраине, а элитное жильё на Бауманской и загородная недвижимость перешли главе семьи и наследнику актёра.
Новая глава: как живут вдова и дети актёра после трагедииСпустя годы судебных разбирательств бывшая жена Марьянова смогла начать жизнь с чистого листа. Женщину поддержал радиожурналист Сергей Соболев, помогавший пережить тяжёлый период судов и общественного давления. Вскоре пара официально зарегистрировала отношения. Сегодня Ксения, её супруг и дочь Анфиса выстраивают спокойную семейную жизнь, постепенно оставляя трагические страницы прошлого позади. Старшему сыну Даниилу 29 лет. В отличие от знаменитого родителя, наследник выбрал не актёрскую профессию, а работает в театре реквизитором, предпочитая оставаться в тени и не привлекать к себе внимания прессы.
Анфиса старается не афишировать свою жизнь и с родственниками не общается. Карьера Дмитрия была яркой и не всегда безопасной. Во время одной из съёмок он едва не стал жертвой нападения бродячих собак. Несмотря на трудности, Марьянов продолжил работу, создав множество значимых экранных образов и завоевав признание зрителей и коллег.