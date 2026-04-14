«Заразил безработностью»: Психолог объяснила, почему Шаляпин «отключил» трудоголизм Бузовой и как окружение меняет наши ценности

14 апреля 2026, 13:39

Психолог Сальникова: Шаляпин временно заразил Бузову гедонизмом

Прохор Шаляпин и Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что после нескольких дней общения с Прохором Шаляпиным у нее пропало желание работать. «Я, красивая, буду стоять и улыбаться», — иронизирует звезда. Но может ли за шуткой скрываться серьезный психологический феномен: как человек или круг общения в корне могут изменить наши установки, ценности и даже отношение к труду?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что на первый взгляд — это эпатаж, свойственный обеим звездам, однако здесь можно заметить классический пример того, как общество влияет на мотивацию человека.





«Если рядом оказывается человек с установкой "жизнь в удовольствие", внутренний драйвер может временно снизиться — особенно на фоне усталости. Все наши проблемы — это 50% генетики и 50% нашего социального окружения. В первую часть жизни (до 18 лет), когда ребенок активно развивается, на его формирование оказывает влияние семья. Далее — друзья, знакомые и весь круг общения», — сказала она.

«Самоценность либо есть, либо ее нет. Она не бывает низкой или высокой. Когда ее нет, человек более подвержен социальным влияниям, трендам и воздействию соцсетей. Когда она есть — он более устойчив. В зависимости от возраста самоценность может меняться. Это связано с возрастными психологическими особенностями. Ирония ситуации с Бузовой и Шаляпиным в том, что оба артиста — люди состоявшиеся. У них за плечами годы работы, взлетов, падений и отдыха. Они имеют право расслабиться. Но когда такой совет слышит 20-летний новичок, последствия могут быть плачевными», — пояснила Сальникова.

«Влияние окружения на наши ценности и образ жизни — это не миф, а строгий научный факт. Прохор Шаляпин своим примером действительно мог временно «заразить» Бузову гедонизмом. Однако устойчивость ее самоценности и многолетний опыт работы не дадут этому совету разрушить карьеру. А вот для тех, кому только предстоит этот опыт нарабатывать, фраза "работать не надо" может стать опасной ловушкой», — резюмировала собеседница.