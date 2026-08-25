Работа сапёров под Курском, срыв перехода подкрепления ВСУ и разрушение укрытий в лесополосах: последние новости СВО на 25 августа
Военнослужащие российских группировок войск сообщили об уничтожении беспилотников, укрепленных позиций, техники и групп усиления ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Воздушные цели успешно перехватывались, пункты дислокации и маршруты перемещения поражались, а попытки противника провести разведку и усилить передовые позиции пресекались. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО читайте в материале «Радио 1».
«Хорнет» не достиг охраняемого района
Военнослужащие поста воздушного наблюдения 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют задачи по противовоздушной обороне и прикрытию позиций на Добропольском направлении СВО. Район ответственности контролируется круглосуточно, а личный состав постоянно взаимодействует с другими постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами. Это позволяет своевременно обнаруживать приближающиеся БПЛА противника и принимать меры для их уничтожения.
Во время очередного боевого дежурства наблюдатели обнаружили ударный беспилотник самолетного типа «Хорнет», который двигался в сторону охраняемого района. После оценки скорости и траектории цели расчет произвел прицельный огонь. В результате дрон был сбит и упал в безопасном районе, не достигнув намеченной цели.
Позже военнослужащие выявили еще одну воздушную цель — тяжелый БПЛА коптерного типа, направлявшийся к позициям подразделений группировки. Благодаря своевременному открытию огня беспилотник был поражен и рухнул на землю, не успев сбросить боевую нагрузку.
Удар «Града» по пункту операторов БПЛА
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно поражают технику, огневые средства, склады боеприпасов, позиции ВСУ и плавсредства противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В районе реки Ингулец воздушная разведка обнаружила пункт временной дислокации одного из подразделений БПЛА противника. Полученные координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет «Града» выдвинулся на огневую позицию, навел систему по заданным координатам и нанес удар по указанному квадрату.
Весь путь от получения целеуказания до открытия огня занял минимальное время. Эффективность поражения подтвердили кадры объективного контроля с разведывательного БПЛА. Согласно представленным данным, были уничтожены пункт временной дислокации операторов вражеских беспилотников, место хранения и подготовки БПЛА, оборудование и личный состав.
Расчеты Костромского артиллерийского полка продолжают круглосуточное боевое дежурство, реагируя на изменения обстановки и лишая противника возможности маневрировать резервами и использовать беспилотные средства в прибрежной зоне Днепра и глубине обороны.
«Молния-2» остановила инженерную разведку
Расчет ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил автомобиль повышенной проходимости с личным составом ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Целью стала группа инженерной разведки, направленная к разрушенному авиационным ударом мосту через водную преграду. После повреждения переправы логистика ВСУ на этом направлении оказалась существенно затруднена: возникли проблемы с переброской резервов, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Для оценки состояния моста и поиска возможных маршрутов объезда к нему направили инженерную разведку. После обнаружения автомобиля командование мотострелкового соединения приняло решение не допустить проведение работ и поиск альтернативных путей снабжения.
RT подготовил четвертый фильм из серии репортажей о Северске
По машине нанесли точный удар «Молнией-2». В результате автомобиль вместе с личным составом инженерной разведки был уничтожен, а попытка ВСУ оценить масштаб разрушений и наладить альтернативный маршрут снабжения была пресечена, передает Минобороны РФ.
Работа ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО
Боевой расчет ЗРПК «Панцирь» группировки войск «Север» во время дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. Комплекс круглосуточно контролирует воздушное пространство и обеспечивает защиту критически важных объектов в зоне ответственности.
«Это желание появилось еще с детства, занимался в военно-патриотических кружках. Поэтому вопрос, куда я буду поступать, у меня не возникал. Соответственно, я поступил в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны сразу после школы. Расчет у нас слаженный, уже не первая командировка вместе, поэтому проблемных, трудных вопросов у нас не возникает в ходе боевой работы. Справляемся на отлично. Работаем по беспилотным летательным аппаратам. В последнее время противник усилил атаку, поэтому приходится усиленно дежурить. Нет, проблем не возникает. Я считаю, что боевая машина «Панцирь-С» способна отработать в цели как беспилотные летательные аппараты, так же и баллистические цели в полном объеме. Хочу передать привет родным и близким. Скоро буду дома. Очень сильно по вам скучаю. Победа будет за нами, враг будет разбит», – рассказал, командир расчета ЗРПК «Панцирь-С».
Для борьбы с воздушными целями комплекс располагает 12 зенитными ракетами. Также на нем установлены две двуствольные 30-миллиметровые пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов. Вооружение позволяет поражать различные средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Расчеты регулярно меняют позиции. После прибытия на новое место комплекс способен всего за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.
«Акации» разрушили укрытия в лесополосах
Операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» во время воздушной разведки обнаружили перемещение групп ВСУ между опорными пунктами, оборудованными в лесополосах. Проследив маршруты, разведчики выявили блиндажи и укрепленные укрытия, которые противник использовал для скрытого перемещения и размещения личного состава.
Координаты передали расчетам самоходных гаубиц 2С3 «Акация». Артиллеристы с закрытых огневых позиций нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами по местам сосредоточения и оборудованным укрытиям.
В результате были уничтожены блиндажи, укрепленные позиции и находившаяся в них живая сила ВСУ. Разрушение укрытий и нарушение маршрутов между опорными пунктами снизили возможности противника по переброске личного состава и удержанию позиций на этом участке СВО.
Подкрепление ВСУ не дошло до передовой
Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» также обнаружили группы ВСУ, которые пытались скрытно двигаться к передовым позициям через лесополосы и открытые участки местности в Запорожской области.
Противник намеревался усилить уже находившиеся там подразделения и закрепиться на занимаемых рубежах. После отслеживания движения были установлены маршруты выдвижения и места сосредоточения групп перед выходом к позициям.
По выявленным группам операторы ударных БПЛА нанесли серию ударов в лесополосах и на открытой местности. В результате личный состав ВСУ был уничтожен, а подход подкрепления к передовым позициям сорван.
РИА Новости: ВСУ прячут мины в шерстяных носках в Запорожской области
Таким образом, противник не смог нарастить силы на указанном участке, усилить оборону и провести закрепление на занимаемых позициях, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Саперы уничтожили найденный БПЛА
Саперы 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают ликвидировать последствия атак беспилотников ВСУ. Инженерно-саперные подразделения регулярно выезжают по заявкам администраций районов Курской области.
В очередном случае специалисты прибыли после сообщения о падении БПЛА противника. Проведя разведку обстановки, они обнаружили беспилотник самолетного типа с боевой частью на корпусе и идентифицировали его как вражеский.
Чтобы не подвергать риску личный состав, было принято решение уничтожить аппарат непосредственно на месте с помощью накладного заряда. Подобные выезды проводятся ежедневно: саперы обследуют территории и обезвреживают взрывоопасные предметы, оставшиеся после атак противника.
Уничтожение БПЛА и их боевых частей непосредственно в месте обнаружения позволяет исключить угрозу для мирного населения и предотвратить возможные последствия детонации. Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по разминированию и ликвидации последствий атак ВСУ на Сумском направлении.