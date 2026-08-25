25 августа 2026, 08:59

Фото: iStock/MikeMareen

Военнослужащие российских группировок войск сообщили об уничтожении беспилотников, укрепленных позиций, техники и групп усиления ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Воздушные цели успешно перехватывались, пункты дислокации и маршруты перемещения поражались, а попытки противника провести разведку и усилить передовые позиции пресекались. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Хорнет» не достиг охраняемого района Удар «Града» по пункту операторов БПЛА «Молния-2» остановила инженерную разведку Работа ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО «Акации» разрушили укрытия в лесополосах Подкрепление ВСУ не дошло до передовой Саперы уничтожили найденный БПЛА

«Хорнет» не достиг охраняемого района

Удар «Града» по пункту операторов БПЛА

Фото: iStock/bpawesome

«Молния-2» остановила инженерную разведку

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Работа ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО

«Это желание появилось еще с детства, занимался в военно-патриотических кружках. Поэтому вопрос, куда я буду поступать, у меня не возникал. Соответственно, я поступил в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны сразу после школы. Расчет у нас слаженный, уже не первая командировка вместе, поэтому проблемных, трудных вопросов у нас не возникает в ходе боевой работы. Справляемся на отлично. Работаем по беспилотным летательным аппаратам. В последнее время противник усилил атаку, поэтому приходится усиленно дежурить. Нет, проблем не возникает. Я считаю, что боевая машина «Панцирь-С» способна отработать в цели как беспилотные летательные аппараты, так же и баллистические цели в полном объеме. Хочу передать привет родным и близким. Скоро буду дома. Очень сильно по вам скучаю. Победа будет за нами, враг будет разбит», – рассказал, командир расчета ЗРПК «Панцирь-С».

«Акации» разрушили укрытия в лесополосах

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Подкрепление ВСУ не дошло до передовой

РИА Новости: ВСУ прячут мины в шерстяных носках в Запорожской области

Саперы уничтожили найденный БПЛА