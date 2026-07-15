15 июля 2026, 14:23

Ада Роговцева (фото: РИА Новости/ Сергей Старостенко)

Она выжила под бомбами, простила измены мужа, похоронила сына, а в 87 лет призналась, что «полный стакан переполнен ненавистью» к стране, которая сделала её звездой. Советская любимица, которую целовал космонавт Шонин и за которую плакал весь СССР, сегодня проклинает всё русское и призывает уничтожать «нелюдей». Что сломало Аду Роговцеву — старческое слабоумие, политический расчет или боль, которую она носила в себе десятилетиями? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тяжёлое детство Ады Роговцевой Карьера Ады Роговцевой: восхищение космонавта и звание в 23 года Любовь длиной в жизнь и призыв прощать мужские измены Удар, который переломил жизнь Ады Роговцевой Как советская актриса стала «Героем Украины» Ненависть к России и реакция бывших коллег Что сломало Аду Роговцеву?

Тяжёлое детство Ады Роговцевой

Карьера Ады Роговцевой: восхищение космонавта и звание в 23 года

Любовь длиной в жизнь и призыв прощать мужские измены

Удар, который переломил жизнь Ады Роговцевой

Как советская актриса стала «Героем Украины»

Ненависть к России и реакция бывших коллег

«Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу!»

Что сломало Аду Роговцеву?