«Я стакан, переполненный ненавистью»: поддержка Киева, оправдание измен и отказ от страны, сделавшей её звездой. Что сломило Аду Роговцеву?
Она выжила под бомбами, простила измены мужа, похоронила сына, а в 87 лет призналась, что «полный стакан переполнен ненавистью» к стране, которая сделала её звездой. Советская любимица, которую целовал космонавт Шонин и за которую плакал весь СССР, сегодня проклинает всё русское и призывает уничтожать «нелюдей». Что сломало Аду Роговцеву — старческое слабоумие, политический расчет или боль, которую она носила в себе десятилетиями? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Тяжёлое детство Ады Роговцевой
Ада Николаевна Роговцева родилась в городе Глухове Сумской области 16 июля 1937 года, и сама история её появления на свет уже содержит в себе элемент трагикомической случайности: дочь хотели назвать Людмилой, но отец и дядя, по дороге в ЗАГС не пропустившие ни одного пивного ларька, вернулись с метрикой на имя «Адды» — в честь тогдашней возлюбленной дяди Вани, и разъярённой матери удалось добиться лишь того, чтобы убрать лишнюю букву.
Когда девочке было четыре года, началась война, и её семья чудом избежала гибели — отец сажал беременную мать с двумя детьми на паром в Одессе, но женщине вдруг стало плохо, они не успели подняться на борт, и все пассажиры, отчалившие на том пароме, погибли от взрыва бомбы, и, таким образом, ещё не рождённый мальчик спас жизни всей семьи Роговцевых.
Воспоминания о послевоенном детстве навсегда отпечатались в памяти актрисы: они жили в коммуналке, где было столько крыс, что на ночь наполняли ванну водой, чтобы они тонули, и мама специально вставала раньше всех, доставала улов и вымывала всё соляной кислотой, и до сих пор, по признанию Роговцевой, она во сне заходит в ту квартиру и чувствует этот запах.
Братья Ады выбрали путь пьянства и краж и рано ушли из жизни, а отец, имевший прозвище Чёрный майор и служивший в охране Никиты Хрущёва, страдал алкоголизмом — его даже перевели из Киева в Полтаву из-за пьянства, и сама актриса вспоминала, что, несмотря на все тяготы, она старается помнить только хорошее и стирает из памяти негативные воспоминания, потому что её согревала мамина улыбка, которая даже в подвальном помещении говорила по утрам, если светило солнце: «Какое это счастье!».
Карьера Ады Роговцевой: восхищение космонавта и звание в 23 года
В театральном институте Ада Роговцева была одной из лучших студенток, и уже со второго курса она начала получать сталинскую стипендию, а на четвёртом Олег Борисов пригласил ее в киевский театр имени Леси Украинки, где она сразу получила главную роль, и в 23 года ей присвоили звание заслуженной артистки Украины.
Настоящая всесоюзная слава пришла после роли в фильме «Салют, Мария!» — двухсерийную военную драму посмотрели 17 миллионов зрителей, роль принесла Роговцевой приз за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале, а журнал «Советский экран» признал её лучшей актрисой 1971 года.
Ещё популярнее она стала после драмы «Укрощение огня», которая получила «Хрустальный глобус» в Карловых Варах, и картину комментировали даже космонавты: при встрече с актрисой Георгий Шонин признался, что, когда там, в космосе, думаешь о такой женщине, как её героиня, становится легче на душе.
Роль Анны Кафтановой из десятилетней эпопеи «Вечный зов» запала в душу зрителям потому, что отражала судьбы большинства женщин того времени, и за 35 лет работы в театре она исполнила больше полусотни ролей, а также много лет преподавала в Киевском театральном институте. Актриса, построившая успешную карьеру в России и на Украине, признавалась, что было время, когда российские зрители любили ее даже больше, чем украинские.
Любовь длиной в жизнь и призыв прощать мужские измены
Стоило юной Роговцевой выпорхнуть из родительского гнезда, как на её пути практически сразу появился будущий муж — преподаватель Константин Степанков, который заметил талантливую студентку прямо на вступительном экзамене, но оценивать её способности уже не мог, потому что влюбился, и, несмотря на наличие жены и ребёнка, все силы бросил на помощь начинающей актрисе, и вскоре они поддались страсти, и так Ада разрушила брак своего преподавателя, но стала ему верной и покорной женой, пронеся чувства через всю жизнь.
Как признавалась сама актриса, это была трагедия — его и её, но настоящая любовь, как говорят, всегда права, хотя чувство вины не оставляет её всю жизнь. Она полюбила Костю, словно второй раз родилась, и было трудно: развод, её родные не принимали женатого, пьющего и больного Степанкова, и когда он заболел туберкулёзом, она моментально повзрослела, и их судьбы переплелись, и они всю жизнь помогали друг другу на равных.
В браке родились сын Костя и дочь Катя. Пара прожила вместе 46 лет до самой смерти Степанкова, который скончался в 2004 года от рака поджелудочной железы, не дожив до золотой свадьбы всего четыре года. Сама актриса не скрывала, что были сложности: Константин пил, и бывало, что много, но он навсегда останется для неё любимым и единственным мужчиной. Она даже выпустила книгу «Мой Костя», в которой рассказала о его пьянстве и изменах, а в интервью рекомендовала прощать мужские измены, утверждая, что если ты любишь и знаешь, что это твой человек — можно и нужно, потому что измена ничего не меняет и ничего не решает, и женщина должна знать, что для мужа она единственная и любимая.
Удар, который переломил жизнь Ады Роговцевой
Роговцева тяжело переживала смерть мужа, но главный удар судьба приберегла на потом. В 2012 году умер её сын, который тоже боролся с онкологией. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, из-за чего у него развилась лучевая болезнь. Эта потеря, по словам актрисы, разделила ее жизнь на до и после. Сыну было 50 лет, он был актёром и режиссёром, но больших успехов не добился. У него осталась дочь.
Творческий путь дочери Екатерины сложился более успешно — её пригласил в свой театр Роман Виктюк, и она переехала в Москву, где проработала 14 лет, но после смерти брата вернулась в Киев, чтобы поддержать мать. Тогда, оставшись одна с дочерью, Ада Роговцева начала искать новую опору — и нашла её там, где меньше всего можно было ожидать от советской звезды.
Как советская актриса стала «Героем Украины»
В 2004 году 67-летняя Ада Роговцева вышла на Майдан, и это решение, как она позже объясняла, стало для неё своего рода вторым рождением. Она обращалась к собравшимся со словами: «Родные мои, я хочу вплести свой тихий голос, голос бабушки и мамы, голос украинки, голос деятеля культуры — в ваш могучий, чистый украинский голос». После этого в честь 70-летия она получила звание «Героя Украины» из рук президента Виктора Ющенко.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году она назвала РФ страной-агрессором и стала выступать с концертами перед бойцами, собирая деньги на лечение раненых военных, а после начала СВО возглавила наблюдательный совет фонда «Мы победим», созданного Валерием Залужным для координации волонтёров.
В России на неё завели уголовное дело, поскольку она зарабатывала в стране и перечисляла деньги на поддержку украинских военных, однако этот факт она отрицает, заявляя, что уже к тому времени ничего не зарабатывала и якобы работала в России бесплатно.
Ненависть к России и реакция бывших коллег
От своего советского прошлого Роговцева публично открестилась и попросила прощения у украинцев за то, что столько лет строила карьеру и зарабатывала в России. После этого она пошла дальше и сделала ряд заявлений, которые шокировали общественность. Она призналась, что ненавидит русских, и сказала:
«Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу!»
Роговцева призвала уничтожать русских, заявила, что хочет изолировать себя от них, и выразила сожаление, что осознание пришло слишком поздно.
В России на её слова отреагировали резко — народный артист Александр Пашутин сказал, что не может понять её логики, когда она выступает против России, потому что актёры редко отличались аналитическим складом ума, но тут «что-то совсем плохи дела», поэтому объяснить её поведение он не смог.
А народный артист Юрий Назаров предположил, что сработали два момента: она впитала в себя всю ту грязь, что льётся на Россию, и к старости не смогла сохранить ясный ум.
Что сломало Аду Роговцеву?
Она чудом выжила в войну, пережила унижения коммуналки и крыс в ванной, простила мужу измены и пьянство, похоронила супруга и сына, а в 87 лет вдруг обнаружила в себе «полный стакан ненависти» к стране, которая дала ей славу, звание народной артистки СССР и любовь миллионов зрителей.
Возможно, за этим стоит желание оставаться нужной после потери былой славы. Или же это боль от жизненных трагедий, которые пришлось ей пережить. В любом случае, звезда советского экрана Ада Роговцева, любимица миллионов зрителей, и та женщина, которая сегодня призывает убивать русских и разрывает все связи со страной, в которой работала десятилетиями, — это совершенно разные люди.