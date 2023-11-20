Аналитик Шнейдерман спрогнозировал 85-88 рублей за доллар на этой неделе

Фото: istockphoto.com/Valeriya
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что на этой неделе ожидается курс доллар в районе 85-87 рублей за доллар.
Кроме того, специалист прогноз по курсу евро.
До этого сообщалось, что Россия увеличила объём вложений в американские гособлигации осенью до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн. При этом Россия резко сократила вложения в госдолг США весной 2018 года.
Читайте также:
США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ
Центробанк России сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
РФ удвоила вложения в госдолг США
«Мы ожидаем диапазон 85-88 рублей за доллар на следующей неделе, по евро — 90-96 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Шнейдерман.
Читайте также:
США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ
Центробанк России сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
РФ удвоила вложения в госдолг США
Мелисса Тимофеева