Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

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Американская компания по разработке программного обеспечения Autodesk запретила российским фирмам пользоваться ее продуктами, сообщает РБК со ссылкой на письмо от компании.
«Вы (клиенты Autodesk) не должны разрешать ни одной из своих российских дочерних компаний или третьим лицам, базирующимся в России или являющимся российскими юридическими лицами, использовать наши продукты и услуги», — говорится в официальной рассылке.Это решение компания объяснила ограничениями, налагаемыми 12-м пакетом санкций Европейского союза против России.
Компания была основана в 1982 году. В марте 2022 года Autodesk временно приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до настоящего момента не запрещала использование своих продуктов.
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