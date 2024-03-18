Автоперевозчики отказываются от парка машин из-за убытков

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Компании, ранее приобретавшие собственный автотранспорт, сейчас отказываются от этого и предпочитают аренду. Многие отмечают в связи с этим возросший объём грузоперевозок. Кроме того, к плюсам аренды специалисты относят то, что такая модель позволяет сосредоточится непосредственно на рабочем процессе, избавляет от необходимости обслуживать технику, а также думать над тем, где она будет стоять и кем охраняться.
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