Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян

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Средний размер лимита по кредитным картам в феврале вернулся к росту после четырех месяцев снижения и достиг 96,6 тыс. руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
С сентября показатель падал, потеряв 12,2% от пикового значения 106,4 тыс. руб. За февраль он прибавил 3,4%.
Также вернулись к росту средний чек по кредиткам и выдачи: в феврале российские банки оформили клиентам — 2,08 млн кредитных карт с общим лимитом в 200,8 млрд руб. Таким образом за месяц выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%.
По данным статистики, в феврале ускорились выдачи не только кредиток, но и потребительских кредитов.
Необеспеченное кредитование значительно замедлилось с сентября, когда ЦБ ужесточил регулирование по ссудам и кредитам для банков. С 1 января лимиты для банков были снова урезаны, и сильнее всего в сегменте кредитных карт.
Кроме того, ставки в России остаются высокими.
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Также вернулись к росту средний чек по кредиткам и выдачи: в феврале российские банки оформили клиентам — 2,08 млн кредитных карт с общим лимитом в 200,8 млрд руб. Таким образом за месяц выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%.
Необеспеченное кредитование значительно замедлилось с сентября, когда ЦБ ужесточил регулирование по ссудам и кредитам для банков. С 1 января лимиты для банков были снова урезаны, и сильнее всего в сегменте кредитных карт.
Кроме того, ставки в России остаются высокими.
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Ювелина Бернст