Белорусские чипы и платы в России могут признать отечественными

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В Минпромторге отмечают, что это позволит эффективно использовать совместные российско-белорусские разработки в изготовлении отечественной продукции. Однако некоторые эксперты опасаются, что такой шаг снизит стимул для производителей работать над узлами и комплектующими.
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