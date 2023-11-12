Bloomberg: операция против ХАМАС в Газе стала слишком затратной для Израиля

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Израиль ежедневно тратит 260 млн долларов на ведение военных действий против палестинского движения ХАМАС, следует из расчётов агентства Bloomberg.
Ранее, в начале ноября, газета Calcalist приводила данные израильского министерства финансов, согласно которым, военные действия страны в отношении ХАМАС обойдутся в 51 млрд долларов, с учётом, что конфликт завершится в 2024 году.
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