Даже союзники Америки задумались над тем, чтобы избавиться от доллара

Фото: iStock/ra3rn
Агрессивная санкционная политика Вашингтона ставит под угрозу господствующее положение доллара в мире. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, идея дедолларизации поддерживается даже теми государствами, которые считаются союзниками Соединённых Штатов — так они пытаются застраховаться от возможных американских рестрикций.
Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), с 2001 года доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 73% до 59%. В частности, страны Персидского залива начали рассчитываться по сделкам с нефтью в китайских юанях. Подобные меры рассматривают и другие поставщики сырьевых товаров.
Ещё сильнее данная ситуация обострилась после начала боевых действий на Украине и последующей заморозки российских активов. Тогда правительства всего мира начали строить планы по снижению своей зависимости от доллара.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дедолларизация экономики уже видна не только концептуально, но и на практике. Министр отметил, что Бразилия уже предложила рассмотреть на саммите БРИКС ограждения финансовых расчетов в долларе. Он также подчеркнул, что российскую позицию в рамках отказа от доллара как доминирующей валюты поддерживают многие развивающиеся страны.
Читайте также:
Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
Лавров: началась глобальная дедолларизация мировой экономики
В Госдуме заявили, что дедолларизация набирает все больший темп
Ещё сильнее данная ситуация обострилась после начала боевых действий на Украине и последующей заморозки российских активов. Тогда правительства всего мира начали строить планы по снижению своей зависимости от доллара.
Читайте также:
Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
Лавров: началась глобальная дедолларизация мировой экономики
В Госдуме заявили, что дедолларизация набирает все больший темп
Артем Путинцев