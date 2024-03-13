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Дивиденды от деятельности госкомпаний сократились в два раза

13 марта 2024, 14:27
Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

По данным Росимущества, в 2023 году государство получило от госкомпаний 339 миллиардов рублей в качестве дивидендов. Это в два раза меньше показателя 2022 года и соответствует уровню 2021 года.

В абсолютном выражении сумма дивидендов от госкомпаний, поступивших в бюджет в 2022 году, составила 753 миллиарда рублей, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе расширенной коллегии ведомства. В пятёрку самых крупных плательщиков в госбюджет вошли компании нефтегазового сектора «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро» и АЛРОСА, передаёт «РБК».

Дивиденды, полученные от Сбербанка, не учитываются, контрольный пакет его акций принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ). Отмечается, что в 2023 году ФНБ получил доход на акции Сбера в размере рекордных 282,5 миллиарда рублей. Двукратное сокращение дивидендов от госкомпаний за прошлый год объясняется тем, что в 2023 году выплачивались дивиденды за «санкционный» 2022 год.

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#сбербанк
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Решетников рассказал об уровне внедрения искусственного интеллекта в России
Решетников: Россия вошла в ТОП-10 стран по применению искусственного интеллекта
13 марта 2024, 13:06

Фото: istockphoto/peshkov

Россия по объёму вычислительных мощностей с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) вошла в десятку стран-лидеров в этой сфере. Общий уровень использования ИИ в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%.
Такие данные привёл министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» в рамках тематического Дня искусственного интеллекта на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Министр отметил также, что высокий уровень зрелости ИИ позволяет очень широко использовать его как в бизнесе, так и в системе государственного управления. Решетников добавил, что за последние два года уровень внедрения ИИ в самые различные сферы вырос в полтора раза. По его мнению, необходимо создавать должные стимулы для тех, кто ещё не использует нейросети в достаточной степени, а также развивать ориентированный на них рынок решений.

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#ии
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Число МСП в Московской области выросло на 8,5 тысяч
13 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Зампред Зиновьева отметила, что с начала года число МСП в Подмосковье выросло на 8,5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о увеличении МСП на сессии «Перспективы для роста малого и среднего бизнеса и предпринимательства в России».

«Сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тысяч субъектов МСП, в том числе 303,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тысяч самозанятых. Около 29% поступлений в бюджетную систему региона обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса. МСП является одним из столпов экономического роста региона. Но наша глобальная задача — максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия», — подчеркнула министр.

Стоит добавить, что в регионе будет развиваться сектор МСП , в которых входят предприятия, которые ​находятся в стадии перехода в категорию крупных.

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#екатерина зиновьева
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Стало известно, как банки вешают долги на честных заемщиков
Юрист Атласкирова: можно остаться должником банка, даже погасив весь кредит
13 марта 2024, 10:35

Фото: istock / fizkes

В некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг. Об этом предупредила юрист Изабелла Атласкирова в разговоре с агентством «Прайм».
Юрист отметила, что банки могут так поступать по нескольким причинам. Возможно, что банк намеренно усложняет пункты договора и указывает невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Может быть такое, что сам потребитель плохо ознакомился с договором или в работе банка произошел технический сбой.

В случае кредитной карты, банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Такое происходит даже при задолженности в 1 рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода, пояснила специалист.

Атласкирова призвала подходить к изучению договора ответственно, чтобы избежать неожиданных проблем. Она добавила, что технические ошибки легче исправить, чем изменить условия уже подписанного договора.

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#юрист
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Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России
Путин: россияне нормально отнесутся к переходу к прогрессивному налогообложению
13 марта 2024, 08:21

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что общество нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в стране.
Как утверждает глава государства, власти планировали снизить налоговое бремя для многодетных семей и принять еще несколько шагов. Путин заявил, что в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны давать компании и граждане, которые имею высокие доходы.

«Действительно, распределение этого налогового бремени – оно должно быть более справедливым», – подчеркнул российский лидер.
Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовски назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#владимир путин
#бюджет
#доходы
#налоги
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В России призвали к смягчению требований ремонта иностранной техники
В России предложили ремонтировать импортную технику неоригинальными запчастями
13 марта 2024, 01:42

Фото: iStock/VladTeodor

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов направил письмо с просьбой смягчить требования к ремонту техники иностранного производства и законодательно закрепить право компаний устранять неисправности с помощью неоригинальных запчастей, сообщает издание «Известия».
По данным издания, 12 марта в парламенте прошло экспертное совещание, на котором, в частности, обсуждалась данная инициатива.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года стоимость обслуживания автомобилей в стране выросла на 21% из-за ухода иностранных поставщиков из России и подорожания оригинальных запчастей.

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#ремонт
#импорт
#экспорт
#техника
#россия
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Reuters: Россия может вызвать мировой финансовый кризис
Reuters: Россия может обанкротить Euroclear в ответ на изъятие ЕС активов ЦБ
13 марта 2024, 01:03

Фото: iStock/malven57

Действия России в ответ на изъятие Евросоюзом замороженных активов российского Центробанка могут привести к банкротству бельгийской Euroclear, главного европейского депозитария ценных бумаг , сообщает Reuters, ссылаясь на анонимного европейского чиновника, работающего над вопросом присвоения российских активов.
Банкротство Euroclear нанесет ущерб финансовой стабильности сначала в ЕС, а затем и во всем мире. В связи с этим, если решение о конфискации будет принято, Европа не сможет использовать большую часть суверенных активов Российской Федерации для помощи Киеву. Фактически, эти средства должны будут храниться на балансе Euroclear, чтобы создать «финансовый буфер», который Euroclear сможет держать на случай принятия Москвой ответных мер.

«Когда война закончится и все договоренности будут достигнуты, деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы Украине. Но мы должны сохранить значительную их часть на балансе Euroclear, поскольку она столкнется с волной исков», – подчеркнул собеседник.

Ранее Жозеп Боррель предложил направить замороженные активы РФ на помощь ВСУ.

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#европа
#евросоюз
#ес
#кризис
#россия
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Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти
Путин признал угрозу потери РФ доли на рынке нефти из-за снижения добычи
12 марта 2024, 21:40

Фото: istock / e-crow

Добыча нефти в России в рамках формата ОПЕК+ снижается, при этом в других государствах, включая США, добыча этого ресурса повышается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
Как утверждает президент, в случае продолжения такой тенденции Россия рискует потерять рынки сбыта нефтяной продукции.

«Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции», – заявил российский лидер.
Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что предел спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет, к тому же специфика месторождений Соединенных Штатов отличается от российских.

Ранее стало известно, что Россия нашла неожиданный рынок сбыта для флагманской нефти Urals. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#инвестиции
#владимир путин
#президент
#рф
#нефть
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Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
12 марта 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/LarisaL

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.
«Возможно давление на курс рубля после выборов, но высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция. Статистика показывает, что определённое падение курса национальной валюты всегда присутствует после выборов, что связано с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Она подчеркнула, что даже если ослабление рубля и произойдёт, то оно не станет критическим.

Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Владимир Путин отмечал, что со стороны США было глупо сокращать расчёты с Россией в долларах, поскольку урон нанесён только экономике США.

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#курс рубля
#экономика
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FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам
12 марта 2024, 18:00

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — подала в адрес страховщиков иск почти на €400 млн из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы суда.
В качестве ответчиков по иску обозначены компании Lloyd's of London и Arch Insurance. Оператор газопровода оценивает затраты на стабилизацию работы «Северного потока» и удаление воды из трубопроводов в 1,2-1,35 миллиарда евро.

Иск был подан в феврале в связи с отказом «покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией». Заявитель ожидает, что судебное производство даст гарантии компенсации расходов на ремонт газопровода в текущем году.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщал, что ни одна мировая держава не согласится на добровольной основе компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков». При существующей конфронтации России и Запада говорить о перспективах восстановления газопровода очень рано.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года.

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#россия
#северный поток
#расходы
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