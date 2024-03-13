Дивиденды от деятельности госкомпаний сократились в два раза

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По данным Росимущества, в 2023 году государство получило от госкомпаний 339 миллиардов рублей в качестве дивидендов. Это в два раза меньше показателя 2022 года и соответствует уровню 2021 года.
Дивиденды, полученные от Сбербанка, не учитываются, контрольный пакет его акций принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ). Отмечается, что в 2023 году ФНБ получил доход на акции Сбера в размере рекордных 282,5 миллиарда рублей. Двукратное сокращение дивидендов от госкомпаний за прошлый год объясняется тем, что в 2023 году выплачивались дивиденды за «санкционный» 2022 год.
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