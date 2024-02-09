Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по открытию ИП

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
Бесплатный вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «ИП — всё, что нужно знать, чтобы стартовать правильно и без рисков», проведут в среду, 14 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикер вебинара — предпринимательница, бухгалтер-практик Алёна Стадник — объяснит, в чём состоят особенности статуса индивидуального предпринимателя, как нанять на работу сотрудника, спланировать расходы и какую систему налогообложения выбрать», — говорится в сообщении.Для участия в вебинаре нужно заполнить анкету и зарегистрироваться. Регистрация открыта до пяти часов вечера 13 февраля.
Организатором мероприятия является подмосковный центр «Мой бизнес».
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