Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход

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Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Об этом пишет «Прайм».
Специалист напомнил, что приказ Росстата, подписанный в середине ноября, регламентирует ряд форм учёта данных. В частности, это «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н», содержащая информацию о неработающих пенсионерах, а также «94 Пенсии-Р», в которой содержатся данные о работающих пенсионерах.
Так, на основании этих данных становится возможным более точно рассчитать индексацию пенсий в отдельных регионах.
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«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян