Экс-министр труда Калашников оценил заявление Набиуллиной о нехватке рабочих рук в РФ

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. В России сложилась острая ситуация с кадрами. При этом необходимо увеличивать производительность труда.
Сергей Калашников, экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России заявил, что повышение производительности труда действительно необходимо.
Экономист считает, что самое главное условие-это изменение политики Центробанка относительно формирования роли денег в экономике.
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«Мы об этом говорим всю мою сознательную жизнь, начиная с Советского Союза. С этим никто спорить не будет. А с тем, что в стране не хватает рабочих рук, я не согласен. В России хватает рабочих рук, но не хватает нормальной зарплаты. Если бы людям платили достойную зарплату, то появились бы и рабочие руки, и можно было бы требовать производительность труда»,- такое мнение высказал Сергей Калашников.
«При такой ключевой ставки экономика в принципе не может существовать, по крайней мере производительная её часть. Необходимо изменение системы управления экономикой. Я имею ввиду те же самые зарплаты. И распределение рабочих сил в виде рабочей силы, и изменение ситуации с мигрантами. То, что происходит сейчас в рамках миграционной политике, на пользу России не идёт»,-говорит Сергей Калашников.Экономист уверен, что глобальные изменения экономической системы вынужденно произойдут. И они уже начали происходить. Но пока недостаточно и не системно.
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Мария Фирсова