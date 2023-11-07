Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделится на два торговых блока

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Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США — ЕС с одной стороны и Китай — Россия — с другой. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к сильному росту цен на множество товаров. Эксперты отмечают, что из-за этого больше всего пострадает «восточный» блок. По мнению экономистов МВФ, если разделение мировой экономики на два ключевых торговых блока действительно произойдет, то последствия для каждого из альянсов предугадать тяжело.
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