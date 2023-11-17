На Украине заявили о банкротстве страны

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Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом, ввиду того, что 75% бюджетных денег представляют собой гранты или займы.
По его словам, кризис на Украине начался уже давно, при этом уже зафиксировано банкротство страны. Он объяснил, что оно проявляется в неспособности Украины самостоятельно пополнить свой бюджет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада.
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«75% бюджета – это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиардов евро», - написал Азаров на своей странице в соцсети.
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Элина Позднякова