Еврокомиссия призвала Украину продавать зерно в третьи страны

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Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. Украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав министерства сельского хозяйства стран Евросоюза. Трансляция её велась на сайте ЕС.
Он также добавил, что в идеале необходимо наладить помощь с транзитом и транспортом через порты, чтобы сельскохозяйственная продукция направлялась на рынки, где Киев традиционно продавал зерно. По словам Войцеховского, ни один рынок не способен выдержать такой уровень увеличения поставок.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.
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«Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, ее отношение представляет ключевой фактор», — сказал еврочиновник.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.
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Александр Бойцов