Радио1
Главная / Новости / Экономика/ ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей

ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей

22 января 2024, 16:42
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
Отмечается, что финансовые средства уже поступили в бюджет государства. Согласно информации источника, компания навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент организации.

Политика маркетплейса запрещала разработчикам iOS-приложений уведомлять клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также пользоваться другими способами оплаты.


Напомним, Apple была признана нарушителем антимонопольного законодательства в РФ летом 2022 года. Причиной стали жесткие ограничения для разработчиков приложений, установленные компанией в App Store.

Читайте также:

Компании Apple грозит многомиллионный штраф

ФАС оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Восход за отказ предоставить документы
#бюджет
#приложения
#документы
#компании
#ограничения
#фас
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные учёные могут побороться за грант на 10 млн рублей
22 января 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Размер одного гранта составляет 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Для помощи в реализации научных и инновационных проектов, особо значимых для региона, на конкурсной основе предоставляется грант на 10 млн рублей. Инициатива стартовала в 2014 году. Сегодня гранты на сумму 535 млн рублей получили уже более 100 проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди условий получения грантовой поддержки – регистрация организации на территории Московской области, наличие производственных мощностей и другие. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем не должен быть менее 20% от суммы гранта.

Требованиях к документам и к процедуре подачи заявки можно найти на сайте министерства, а дополнительную информацию получить по телефону 7 (498) 602-06-04 (доб. 54202).

Приём заявок продлится до 20 февраля.

Читайте также:

В Московской области начали принимать заявки на научную премию губернатора

Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей

Акция «Тотальный диктант-2024» пройдёт в Центральном федеральном округе
#гранты
#ученые
#наука
#технологии
#техника
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инвестор Сидоров усомнился в дальнейшем снижении цен на газ
22 января 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/Evgeny Gromov

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров заявил, что в перспективе цены на газ вряд ли будут снижаться далее.
«Наконец-то сыграла ставка на ВИЭ, которую делает Европа, а именно: увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций, восстановление производства атомной энергии во Франции. Благодаря этим факторам значение газа в энергобалансе Европы снизилось. Но в конце 2024 года истекает срок договора России и Украины о транзите газа — так что рынку ЕС стоит ожидать ещё большего сокращения поставок из России. А большая часть новых заявленных мощностей СПГ появится на рынке не раньше 2025-2026 годов», — пояснил в беседе с RT Сидоров.

До этого сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились до $299,8 за 1 тыс. куб. м впервые с 28 июля 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев пояснял, что страхование индивидуальных инвестиционных счетов должно помочь популяризировать инвестиции среди населения.

«Деньги у людей есть, но как их удачно пристроить, большинство понятия не имеет. Самые распространенные способы — это положить в банк на рублевый депозит или прикупить доллары и спрятать их в комоде. Обе стратегии невыгодны ни людям, ни государству», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.

Читайте также:

Bloomberg: газ в Европе сильно подешевел из-за возобновляемой энергетики

Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ

Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубль
#газ
#европа
#инвестиции
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей
22 января 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в прошедшем году в рамках проекта «Агростартап» было предоставлено 11 грантов на 53,2 млн рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Минсельхозпрод региона ежегодно предоставляет гранты для поддержки фермеров в различных отраслях сельского хозяйства.
«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, крупный рогатый скот, материалы для возведения теплиц, земля. Грантополучатели создали новых 28 рабочих мест», – отметил Мурашов.
По данным министерства, гранты были предоставлены по таким направлениям сельского хозяйства, как растениеводство, молочное животноводство и пчеловодство. Эти гранты реализуются в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.

Читайте также:

В Бронницах построят производство магнитопроводов для энергетики, машиностроения и металлургии

В подмосковной деревне Пирогово открыли новый сетевой магазин

Разработанный в Подмосковье уникальный бинт используют в зоне СВО
#минсельхозпрод мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#владислав мурашов
#фермер
#гранты
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бронницах построят производство магнитопроводов для энергетики, машиностроения и металлургии
22 января 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковных Бронницах появится высокотехнологичный производственно-складской комплекс, который займётся выпуском магнитопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Магнитопроводы – это электротехнические устройства для надёжного пропускания магнитного потока по специальному проводнику с минимальными потерями. Производство создаст компания ООО «Магнитосила» на участке, предоставленном в аренду на льготных условиях по региональной программе «Земля за 1 рубль».
«Инвестор построит в Бронницах производственно-складские здания, административное и бытовое помещения. Площадь застройки превысит 3,9 тыс кв метров. Инвестиции в проект составят 46 млн рублей. Запуск нового производства позволит создать около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, предприятие планируют ввести в эксплуатацию к середине 2026 года, а заработает оно к концу года.

На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Главными клиентами компании станут предприятия энергетической и электротехнической отраслей, машиностроении и металлургии.

Читайте также:

Подмосковные экспортеры могут поучаствовать в двух международных выставках в Узбекистане

В подмосковной деревне Пирогово открыли новый сетевой магазин

Разработанный в Подмосковье уникальный бинт используют в зоне СВО
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
#строительство
#земля за 1 рубль
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава Всемирного банка Зеллик: конфискация активов России — элегантная мера
22 января 2024, 13:49

Фото: iStock/Diy1

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что передача Киеву заблокированных российских активов станет «элегантным правосудием». Об этом сообщает Financial Times.
Зеллик утверждает, что в таких действиях есть некое проявление моральной поддержки для граждан Украины среди «зимы недовольства». По мнению экс-главы Всемирного банка, такой вид поддержки поможет Киеву оказывать сопротивление, а для РФ станет сигналом, что государство не сможет продержаться дольше Украины.

Зеллик отметил, что если страны отправляют Украине вооружение для борьбы с Москвой, в таком случае уклонение от передачи российских активов является весьма странным. Он добавил, что решение о возвращении резервов обратно России не будет принято, однако это можно исправить, если РФ согласится на мирное урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».

Читайте также:

Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ

Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
#сша
#вооружение
#меры
#государство
#активы
#рф
#украина
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ отложило строительство нескольких крупных федеральных трасс
22 января 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Andrey Grigoriev

Кабинет министров РФ опубликовал пятилетний план дорожного строительства на 2024-2028 годы. Из него следует, что завершение нескольких крупных федеральных проектов откладывается.
Среди них прокладка трасс в Подмосковье, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Северной Осетии. Например, участок с 35-го по 47-й километр после Пушкино на шоссе М-8 будет реконструирован не в 2026 году, как планировалось ранее, а в 2028. В соответствие с планом, финансирование нужд дорожных строителей в указанный период составит 14 триллионов рублей.

Однако некоторые проекты, наоборот, будут завершены раньше, чем было указано в предыдущих сметах. В частности, сдвинуты в сторону сокращения сроки поэтапной реконструкции и строительства новых направлений на Рублёво-Успенском шоссе. Также обновлённый план впервые включил в себя финансирование дорожного строительства в новых российских регионах.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв рассказал, строительство каких дорог завершится в 2024 году

В Подмосковье за год отремонтировали 150 км федеральных дорог

В Подмосковье началось строительство эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105
#подмосковье
#пушкино
#шоссе
#участок
#финансирование
#проекты
#план
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: газ в Европе сильно подешевел из-за возобновляемой энергетики
21 января 2024, 21:51

Фото: iStock/Chepko

Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в текущем гожу снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и увеличения спроса, вызванного холодами. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации источника, это случилось благодаря возобновляемым источникам энергии. Отмечается, что рост числа ветряных турбин и солнечных станций в Европе способствовал сокращению потребности в газе.

Однако стоит отметить, что в конце текущего года истекает срок договора РФ и Украины о транзите газа. Это может существенно повлиять на еще большее сокращение поставок из России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. По словам Шольца, «это российский президент прекратил поставки газа по исправному газопроводу».

Читайте также:

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ

Россия экспортирует рекордные объемы газа в Евросоюз
#президент
#следствие
#рост
#поставки
#евросоюз
#шольц
#рф
#европа
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ
РИА Новости: в случае конфискации резервов ЦБ Запад может лишиться $288 млрд
21 января 2024, 10:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, базируясь на основе национальных статистических данных стран.
Согласно данным источника, на конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику со стороны стран, которые входят в Европейский союз, G7, а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания. Рябков подчеркнул, что Москва не ожидает от западных стран здравых действий.

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Читайте также:

Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
#сша
#мид
#меры
#мид рф
#активы
#деньги
#евросоюз
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нобелевский лауреат Кругман предрёк Китаю эпоху застоя
20 января 2024, 11:46

Фото: istockphoto/liulolo

В Китае уже наметились признаки эпохи застоя.
Такой прогноз сделал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, сообщает The New York Times. По данным эксперта, вопреки ожидаемому экономическому буму после снятия коронавирусных ограничений Пекин начал отставать почти по всем показателям, за исключением ВВП, который вырос на 5,2%.

По словам Кругмана, в КНР зафиксировали дефляцию по японскому сценарию 1980-х годов и высокий уровень безработицы, который установился среди молодежи.

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — говорит Кругман.
По его предположениям, среди причин такого развития ситуации— подавление частной инициативы, «финансовые репрессии» и довольно слабая систему социальной защиты, заставляющая семьи копить на непредвиденные случаи.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля, хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января. Сообщается, что многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель.

Читайте также:

Песков: Россия больше не ведёт разговоров о зерновой сделке

Экономист Беляев усомнился в конфискации российских активов США

Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубля
#китай
#экономика
#новости
#премия
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф