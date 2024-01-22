ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
Отмечается, что финансовые средства уже поступили в бюджет государства. Согласно информации источника, компания навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент организации.
Политика маркетплейса запрещала разработчикам iOS-приложений уведомлять клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также пользоваться другими способами оплаты.
Напомним, Apple была признана нарушителем антимонопольного законодательства в РФ летом 2022 года. Причиной стали жесткие ограничения для разработчиков приложений, установленные компанией в App Store.
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Политика маркетплейса запрещала разработчикам iOS-приложений уведомлять клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также пользоваться другими способами оплаты.
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Екатерина Коршунова