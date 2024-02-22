ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже

Крупнейший в России производитель автомобильного стекла Борский стекольный завод, а также Клинский стекольный завод были проданы санкт-петербургскому холдингу «Адамант». Ранее они принадлежали AGC Glass Europe — европейскому подразделению японской AGC, крупнейшего в мире производителя стекла. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева.