ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить правила торговли нефтепродуктами на бирже как меру по борьбе с торговыми роботами. Об этом рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства.
ФАС также предложила сформировать рабочую группу по контролю проведения ремонтных и профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах.
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Ювелина Бернст