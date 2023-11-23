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Финансист Бабин заявил о влиянии окончания налогового периода на курс рубля

23 ноября 2023, 17:18
Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода в России окажет давление на курс отечественной валюты.

«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортёров уже аккумулировала объём рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьёзное давление на курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.

При этом, он отметил неплохую ситуацию с курсом рубля, вызванную высокими ценами на нефть, а также жёсткой политикой ЦБ РФ.

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Брынцалов познакомился с инвестпроектом по замене европейских автомобилей на китайские
06 декабря 2023, 18:31

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов познакомился в Реутове с работой компании, реализующей крупнейший инвестпроект по замене европейских автомобилей на китайские. Об этом говорится на сайте регионального парламента.
Московская область сейчас активно наращивает сотрудничество с КНР. В октябре в Пекине состоялся форум «Один пояс – один путь». Делегация Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьёвым познакомилась с производством крупнейших автогигантов. Были достигнуты соглашения с китайской компанией о запуске в Солнечногорске производства запчастей для прицепов и полуприцепов с объёмом инвестиций более 10 млрд рублей.
«Московская область не первый год развивает дружественные отношения с Китаем. Мы регулярно проводим встречи. Одна из последних состоялась в ноябре в Красногорске на территории бизнес-парка «Гринвуд». Это крупнейший налогоплательщик региона. Ещё один из крупных налогоплательщиков, развивающий сотрудничество с Китаем, находится в Реутове. В рамках рабочего визита в городской округ посетил российскую группу компаний Favorit Motors», – рассказал Брынцалов.
Вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым политик встретился с президентом компании и обсудил перспективы проекта «Китайская миля», который реализуется с прошлого года.
«Когда европейские дилеры начали уходить с нашего рынка, мы начали переключиться на другие страны, в том числе КНР. Очень приятно сегодня видеть, что оперативно принятые решения дают свои плоды. Сегодня здесь представлены десятки марок качественных и доступных по цене автомобилей», – отметил Брынцалов.
ГК «Фаворит моторс» перевела в Реутов 14 компаний, где работают более 300 человек. Объём инвестиций с 2018 по 2023 годы превысил 4 млрд рублей. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в 2022 году составил более 69 млн рублей, а с начала 2023 года – более 40 млн.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные предприятия в октябре произвели четверть общероссийского объёма чая
06 декабря 2023, 17:56

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные предприятия за октябрь произвели более 73% от общего объема чая в Центральном федеральном округе и 25% от общероссийского объёма. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«За последние три года в регионе наблюдается ежегодное увеличение объемов производства чая в среднем на 50%. По данным Федеральной службы государственной статистики, объём производства в октябре в регионе превысило 29 тыс тонн», – сказал Мурашов
По его словам, также за девять месяцев 2023 года из Московской области на экспорт отправили 1,7 тысяч тонн чая. 
 
Высоких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря работе таких региональных производителей, как «Императорский чай» из Красногорска, компания «Май» из городского округа Фрязино, «Мал Ком» из Сергиева Посада, а также фабрики «Ахмад Ти» из Мытищ и «ФЕС продукт» из Дмитрова.

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В Щёлкове начало работу производство газостатов за 350 млн рублей

Состоялось первое очное заседание регионального клуба экспортеров

Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
 
#минсельхозпрод мо
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#владислав мурашов
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Состоялось первое очное заседание регионального клуба экспортеров
06 декабря 2023, 17:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье прошло первое очное заседание регионального клуба экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

На мероприятии подвели итоги экспортной работы и наградили победителей конкурса «Экспортер года Московской области».


«Экспорт — это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. <…> Компании, которых мы награждаем сегодня, уже утвердились в позициях сильных и уверенных экспортеров, но не останавливаются на достигнутом. Наша же задача всегда быть рядом и помогать им решать любой вопрос или трудность», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что в число лучших экспортёров Подмосковья вошли 35 компаний, которые  поставляют за рубеж продукты питания, продукцию химической отрасли, товары народного потребления и оборудование.

Кроме этого, на сегодняшний день в Московской области работают 6,1 тысячи экспортеров, 5,6 тысяч из них являются представителями МСП. 

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#товары
#итоги
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#екатерина зиновьева
#подмосковье
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В Щёлкове начало работу производство газостатов за 350 млн рублей
06 декабря 2023, 17:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

В городском округе Щёлково заработал производственный цех по изготовлению газостатов – установок для горячего газостатического прессования. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Цех ввела в эксплуатацию компания ООО АВДТ. Объём инвестиций в проект составил 350 млн рублей. 
 
Компания специализируется на проектировании, изготовлении и эксплуатации газостатов. Площадь нового производственного цеха – 7,6 тыс кв м. На предприятии планируют выпускать 6,2 тыс тонн металлопроката в год.
 
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#главгосстройнадзор мо
#строительство
#щёлково
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#московская область
#подмосковье
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Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
06 декабря 2023, 16:45

Фото: Мининвест МО

Компания Ozon завершила выведение на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке «ПНК парк Жуковский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тыс кв м. Там предусмотрен полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и их распределения в сортировочные центры по всей России.
«Объём инвестиций интернет-холдинга в проект в Жуковском превысил 3,3 млрд рублей. Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивают более 2,6 тыс сотрудников. В день там обрабатывают около 650 тыс заказов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
По данным министерства, складской комплекс в Жуковском может разместить более 22 млн различных товаров.

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Экономист Алиев озвучил возможное предельное значение доллара
Экономист Алиев: Доллар может достигнуть 93-95 рублей
06 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/dimarik

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что пределом укрепления доллара может стать 93-95 рублей.
В тоже время, евро, по словам специалиста, может укрепиться до 102-105 рублей.

«Такие отметки будут обусловлены высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу. В декабре классически доллар укрепляется. При этом рост выше этих уровней маловероятен. Доллар и евро до конца года будут торговаться в этих диапазонах. Это равновесный курс на данный момент с учетом сложившейся конъюнктуры», — объяснил в беседе с Газета.ру Алиев.

Ранее экономист Андрей Лобода заявлял, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.

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#доллар
#евро
#курс
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Греф оценил возможность укрепления рубля
Греф заявил об отсутствии большого потенциала для укрепления рубля
06 декабря 2023, 15:40

Фото: IStock/Valeriya

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит потенциала для укрепления рубля. Приводит его слова агентство ТАСС.
При этом руководитель кредитной организации отметил, что предпосылок для снижения национальной валюты он также не видит. 
 
Греф отметил, что предсказать точный курс рубля невозможно, потому что он является рыночным и может постоянно меняться. По его словам, курс национальной валюты на сегодняшний день является сбалансированным. 

Прежде финансисты назвали еще один фактор, который оказывает давление на рубль. По мнению специалистов, причина кроется в потребительской способности, которая периодически возрастает, что является сезонным фактором роста курса денежной еденицы. 
 
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Финансовый эксперт: закон о социальных вкладах нужен, чтобы вернуть деньги банкам
Финансовый эксперт Михеев назвал настоящую цель социальных вкладов
06 декабря 2023, 13:30

Фото: IStock/Maria Saifutdinova

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев рассказал в беседе с «Радио 1», что за последний год россияне массово выводят деньги за границу, из-за чего страдают российские банки. По мнению эксперта, социальные вклады были придуманы для возвращения капитала в РФ.
«Скорее всего банки пытаются таким образом привлечь дополнительные средства, потому что в последнее время мы наблюдаем достаточно серьёзный отток капитала из страны. За последнее время вывод средств в Арабские Эмираты вырос на 97% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что такими услугами банки просто планируют компенсировать оттоки из собственного кармана», — отметил Михеев.
Финансовый эксперт подчеркнул, что получить доход с таких вкладов будет крайне трудно. Однако это поможет некоторым россиянам научиться откладывать деньги.

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Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
Bloomberg: Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО
06 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/1971yes

Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчёта Минфина РФ.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. 

Россия экспортировала порядка 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании. 

Власти Греции, у чьего побережья проходят суда с российской нефтью, утверждают, что не могут предотвратить тайные перевозки. При этом отмечают, что именно на судах, принадлежащих Греции, в этом году было перевезено рекордное количество российской нефти. Такие показатели не сравнятся ни с одной другой страной, кроме самой России. 

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