Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, добывающей уран

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Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо. Таким образом, Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, на территории которой добывается уран.
Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало компании соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба Terrafame в телеграм-канале. Согласно прогнозам, после завершения пусконаладочных работ предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году. Тогда объём производства урана составит до 200 тонн в год.
Уран, извлеченный компанией Terrafame, будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки. После этого его используют для производства атомной энергии. Планируемая годовая добыча урана соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции «Олкилуото-3».
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Александр Бойцов