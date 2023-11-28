СМИ пишут о крахе антикризисной системы Шольца

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Планы правительства Германии на этот и ближайшие последующие годы «разлетелись в клочья». Система Шольца, созданная для борьбы с кризисом, рухнула как карточный домик из-за изъятия из бюджета 60 миллиардов евро.
Однако Конституционный суд Германии изъял эти деньги из бюджета по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сразу предупредил, что изъятие этих средств из бюджета повлечет за собой тяжелые последствия. По его словам, в будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для модернизации экономики и обновления инфраструктуры.
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Александр Бойцов