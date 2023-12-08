FT: Евросоюз готовит законопроект против российских поставщиков газа

Новый закон Евросоюза в случае его принятия позволит компаниям выходить из договоров с поставщиками газа из России. На практике это означает, что государства-участники ЕС смогут запрещать российским и белорусским фирмам запрещать мощности в газопроводах и терминалах отгрузки сжиженного природного газа.

На черновой текст документа, предложенного к рассмотрению Брюсселем, ссылается издание The Finantial Times. Партнеры компаний из России и Белоруссии в соответствие с новым законопроектом смогут в одностороннем порядке разрывать ранее заключенные контракты без выплаты каких-либо компенсаций и не подвергаясь риску иных финансовых санкций.



Как указано в публикации, заинтересованные стороны могут одобрить принятие этого закона сегодня, 8 ноября. Окончательная версия документа должна быть предварительно одобрена Европарламентом и странами, которые являются членами Евросоюза.







Александр Бойцов