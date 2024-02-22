Гавайи могут ввести климатический налог для туристов

Фото: РИА Новости/ Варвара Гертье
Власти американского штата Гавайи задумались над тем, чтобы ввести для туристов климатический налог в $25, сообщает The Economic Times.
Там решили взять пример с популярных у туристов стран, например Италия, Греция, Новая Зеландия, где такой налог действует не один год и показал свою эффективность, пишет издание.
Средства от климатического налога местные власти намерены направить на защиту окружающей среды, в частности на содержание пляжей и снижение риска лесных пожаров.
В минувшем году Гавайи посетили 9,5 млн туристов.
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Средства от климатического налога местные власти намерены направить на защиту окружающей среды, в частности на содержание пляжей и снижение риска лесных пожаров.
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Ювелина Бернст