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«Газпром экспорт» подал в суд иск к нидерландской Gasunie Transport Services

11 февраля 2024, 19:22
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к Gasunie Transport Services, компания является дочкой нидерландской Gasunie. Данные следуют из картотеки арбитражных дел.
На данный момент в картотеке не приводится сумма исковых требования и дата слушаний. Иск был подан в пятницу, 9 февраля.

Напомним, в конце мая 2022 года «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты топлива в рублях.


Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ​100%.

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#суд
#политика
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#поставки
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Поставки российского СПГ во Францию в 2023 году выросли на 41%
Экспорт СПГ из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%
11 февраля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/IgorSPb

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за первые девять месяцев 2023 года увеличились на 41% относительно показателей предыдущего года. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что по итогам 2022 года Россия стала вторым после США экспортёром природного газа во Францию, в основном за счёт наращивания объёма поставок СПГ. Дипломат уточнил, что основным пунктом приёма французами российского СПГ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. Так, за 2022 год туда поступило 1,68 миллиарда кубометров сжиженного топлива, а только за первое полугодие 2023 года — 0,89 миллиарда кубометров.

По данным Евростата, за прошлый год страны, входящие в Евросоюз, закупили более половины от общего объёма российского экспорта СПГ. Причём вторым после Китая крупнейшим покупателем газа из России стала Испания, которая потратила на это 1,8 миллиарда евро. Франция на третьем месте (1,5 миллиарда).

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#сша
#россия
#франция
#экспорт
#испания
#страны
#евросоюз
#газ
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Bloomberg: Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены
Bloomberg: Германия больше не является промышленной сверхдержавой
10 февраля 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Leestat

Германия стремительно теряет своё положение промышленной сверхдержавы. Можно с уверенностью утверждать, что в этом статусе страна доживает последние дни.
Уже на протяжении нескольких лет в ФРГ наблюдался устойчивый спад промышленного производства, отмечают аналитики издания Bloomberg. Однако в последнее время эта тенденция значительно ускорилась. Эксперты связывают возникшие проблемы в экономическом положении Германии с подчас неравной конкуренцией со стороны США, снижением интереса Китая к немецким товарам, а также с энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.

Обозреватели информационного агентства добавляют к причинам заметного экономического спада некий «политический паралич», охвативший Берлин. В публикации прямо говорится о том, что все основы немецкой промышленной машины рухнули, как домино.

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#сша
#эксперты
#фрг
#машины
#германия
#экономика
#китай
#газ
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В Подмосковье будут производить соусы и масла из трюфеля
09 февраля 2024, 23:03

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Подмосковье вместе с Сербией представило соусы «Славянский трюфель» на ежегодной международной выставке «Продэкспо». Совместное производство запустили «Экорегион» из Красногорска и сербская компания Damar Tartufi, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Добывается трюфель в Сербии, а перерабатывается на подмосковном предприятии.
«Экорегион» производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост производства растительных масел и задают темп. Продукты из трюфеля достойны высокой оценки. Уже на следующей неделе «Славянский трюфель» можно будет попробовать в Объединённых Арабских Эмиратах. Коллеги заключили соглашение, и первая партия отправится в Дубай», – отметил Мурашов.
Купить трюфельные соусы и масла жители Подмосковья смогут в ближайшем сетевом магазине.

«Бытует такое мнение, что трюфель дорогой продукт. Действительно, есть сложности при «охоте» за трюфелями, особенно белыми. Но совместно с братьями-сербами мы создаем продукт с патриотическим названием «Славянский трюфель», который станет народной линейкой, то есть будет доступен для всех. Трюфель прекрасно сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым. Вот мы совместители российское тыквенное масло и сербский трюфель», – рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.

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#владислав мурашов
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#продовольствие
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Подмосковную компанию наградили в трёх номинациях на выставке «Продэкспо»
09 февраля 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Тамаки» приняла участие в ежегодной международной выставке «Продэкспо 2024». Экспертное жюри оценило качество продукции компании и присудила награды сразу в нескольких номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Золото в номинации «Инновационный продукт» получил бургерный соус Tamaki с огурцом. В номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты наградили салат Хияше Вакаме Tamaki Pro. А по результатам конкурса «Выбор сетей», в которой победителя определяли представители розничных сетей, победителем стал сырный соус компании», – говорится в сообщении.
На стенде компании прошли мастер-классы от бренд-шефа по эффектной подаче блюд и дегустации новинок соусной линейки. Были проведены розыгрыши фирменной продукции.

Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.

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#мининвест мо
#продукты
#выставка
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
09 февраля 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла второе место промежуточного рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. Всего в группу лидеров попали 23 региона, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Регион активно привлекает предприятия к участию в национальном проекте. Сегодня в нём задействованы уже 236 предприятий. Многие реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения. Другие только приступают к работе по повышению производительности», – пояснила Зиновьева.
Рейтинг составили Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».

Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивали также обучение работников, объём льготного кредитования, исполнительскую и кассовую дисциплину региональных команд.

Помимо этого, на рейтинг влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

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#екатерина зиновьева
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#рейтинг
#московская область
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
На 7,5% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
09 февраля 2024, 19:07

Фото: iStock/Fascinadora

Индексация социальных пенсий может составить 7,5% в этом году. Об этом следует из проекта постановления правительства, который разработал Минтруд РФ.
В пресс-службе министерства труда и соцзащиты отметили, что в текущем году с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий в размере 7,5%. Этот процент был утверждён правительством с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.

Индексация соцвыплат позволит повысить размер государственных выплат для 4,1 миллиона человек. В федеральном бюджете в этом году предусмотрена сумма в размере 37,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что индексация коснётся получателей социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения.

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#пенсии
#индексация
#выплаты
#минтруд
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Центробанк возобновил засекречивание банковских отчётов
«Ъ»: ЦБ РФ вернулся к засекречиванию отчётов банков
09 февраля 2024, 18:53

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России возобновил практику засекречивания банковской отчётности спустя полгода после её отмены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что после введения меры стала невозможной оценка объёмов инвестиций в капиталы дочерних и зависимых обществ, а также остатков средств на счетах, где показаны требования к нерезидентам, в том числе и заблокированным.

Секретность сохраняется в части данных по 101-й форме банковских балансов. Эксперты убеждены, что она стала очень неудобной для проведения анализа, её информативность ограничена, а новые итерации не анонсируются.

В Центробанке официально не анонсировали пересмотр формата, а данные исчезают автоматически, без обновлений. В регуляторе сообщили, что это техническая правка, а такие меры будут действительны как минимум до конца этого года.

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#центробанк
#данные
#меры
#экономика
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Стало известно, как интервью Путина повлияло на рубль
09 февраля 2024, 17:04

Фото: istockphoto.com/prim91

Инвестстратег Бахтин: Интервью незначительно повлияло на курс валюты
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил о незначительном влиянии интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.

«Если влияние интервью на курс рубля и было, то совсем незначительным. Так, динамика рубля сейчас почти полностью завязана на торговых потоках, ценах на сырьё и регуляторных механизмах. После ухода нерезидентов геополитический аспект стал заметно слабее влиять на рублевые активы», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Важно и то, по его словам, что в интервью экономические проблемы были затронуты мало.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада.

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#курс
#интервью
#рф
#рубль
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Ступинский завод бытовой химии расширил производство
09 февраля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Ступинский химический завод завершил работы по расширению и ввёл в эксплуатацию ещё три производственные линии — по выпуску гигиенической продукции, косметических средств и линию нанесения этикеток, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства Ступинского химического завода составили 586 млн рублей. Благодаря реализации этого инвестиционного проекта общий объём выпуска готовой продукции на предприятии вырос до 175 млн единиц готовой продукции в год», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что расширение производства позволило открыть на заводе ещё более 30 вакансий, доступных для жителей округа.

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#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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