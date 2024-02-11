«Газпром экспорт» подал в суд иск к нидерландской Gasunie Transport Services

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к Gasunie Transport Services, компания является дочкой нидерландской Gasunie. Данные следуют из картотеки арбитражных дел.
На данный момент в картотеке не приводится сумма исковых требования и дата слушаний. Иск был подан в пятницу, 9 февраля.
Напомним, в конце мая 2022 года «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты топлива в рублях.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из 100%.
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Екатерина Коршунова