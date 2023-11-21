Глава Дубны Тихомиров побывал на семейной швейной фабрике

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров познакомился с производством на дубненской семейной швейной фабрике BULAEVICH. Там более 20 лет выпускают деловую и элегантную одежду, а сейчас создают новогоднюю коллекцию.
«С интересом изучил технологический процесс, пообщался с сотрудниками, многие из которых работают в компании со дня основания. Как подчеркнула директор фабрики Ольга Михайлова, в первую очередь ставку они делают на качество продукции. В рамках благотворительной деятельности на предприятии шьют накидки для кувезов, которые потом передают в роддома», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Глава Дубны также вручил благодарственные письма сотрудникам – технологам, швеям и гладильщицам. Участники встречи обсудили городские новости. Как отметил Тихомиров, особый интерес вызвало благоустройство улицы Центральной и сквера имени Павла Журавлёва. Работы запланированы на следующий год.
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