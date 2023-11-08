Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина

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Российские власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. Эту информацию подтвердил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве РФ изучалась целесообразность отмены запрета на экспорт бензина с октановым числом ниже 92. Глава Минэнерго Шульгинов сказал журналистам, что вопрос с бензином Аи-95 также рассматривался. Окончательное решение пока не принято.
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Александр Бойцов