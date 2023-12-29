Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ

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Решение об уходе Владимира Комлева с поста генерального директора Национальной системы платежных карт было продуманно и согласовано с Центробанком, которому принадлежит 100% компании. Об этом Комлев сообщил в беседе с РБК.
По словам Комлева, неожиданным решение является для рынка. Он также отметил, что пришел момент двигаться дальше.
Отмечается, что после ухода Комлева исполнять обязанности гендиректора НСПК будет руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков. Сам Комлев подчеркнул, что Тишаков, как и он, работает в НСПК практически с первого дня основания компании, поэтому хорошо знаком со всеми тонкостями работы. Однако окончательное решение о том, чтобы Тишаков полноправно становился генеральным директором НСПК, остается за Банком России.
Напомним, Владимир Комлев возглавлял Национальную систему платежных карт с 2014 года. Сама компания НСПК была создана из-за возможной вероятности отключения карт международных платежных систем после ввода санкций за присоединение РФ Крыма.
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Отмечается, что после ухода Комлева исполнять обязанности гендиректора НСПК будет руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков. Сам Комлев подчеркнул, что Тишаков, как и он, работает в НСПК практически с первого дня основания компании, поэтому хорошо знаком со всеми тонкостями работы. Однако окончательное решение о том, чтобы Тишаков полноправно становился генеральным директором НСПК, остается за Банком России.
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Екатерина Коршунова