Греф сообщил о своём переизбрании на должность главы Сбербанка

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что его переизбрали на должность главы банка, в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета.
«Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», - рассказал сам Греф по итогам заседания.
С 2000 по 2007 года Герман Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России, после чего, 28 ноября 2007 года его избрали президентом и председателем правления «Сбербанка».
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