Иностранные банки массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом»

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Иностранные банки и поставщики массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом» из-за санкций США в отношении российского автопроизводителя. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в беседе с «Интерфакс».
По его словам, блокировке подверглись как исходящие платежи «АвтоВАЗа», так и те, что адресованы компании за экспортные поставки. Отказываться от работы с российским автоконцерном и банки дружественных стран, которые опасаются вторичных санкций.
Ранее, в кулуарах выставки «Транспорт России – 2023» Соколов заявил, что в результате внесения «АвтоВАЗа» в санкционный список, компании пришлось сократить запланированные объёмы производства на 10%.
Также президент российской компании отметил, что введение санкций в отношении предприятия сильно сказалось как на нём самом, так и на всей экономике России. Но с этим давлением удалось справиться без сильных потерь.
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Ранее, в кулуарах выставки «Транспорт России – 2023» Соколов заявил, что в результате внесения «АвтоВАЗа» в санкционный список, компании пришлось сократить запланированные объёмы производства на 10%.
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Анастасия Чинкова