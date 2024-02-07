«Интер РАО» инвестирует в создание парогазовой станции в Кашире 90 млрд рублей

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Инновационную парогазовую станцию построят на Каширской ГРЭС, компания «Интер РАО» инвестирует в проект 90 миллиардов рублей. Об этом рассказал в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Проект включает в себя создание двух дубль блоков ПГУ-460 на основе отечественной газовой турбины ГТЭ-170.1 производства «Силовых машин», — отмечается в сообщении.Модернизация Каширской ГРЭС началась в сентябре 2021 года. Страт работам дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с генеральным директором «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и гендиректором АО «Силовые машины» Александром Конюховым. Завершить модернизацию планируется к 2028 году.
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