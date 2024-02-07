«Интер РАО» инвестирует в создание парогазовой станции в Кашире 90 млрд рублей

Объём производства мороженого в Московской области в прошлом году вырос на 7,8% и составил 102,9 тыс. тонн. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов. Он напомнил, что регион остаётся лидером по производству мороженого в России.