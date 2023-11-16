«Известия»: Аналитики сообщили о резком росте импорта одежды и обуви в Россию

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В России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.
В итоге сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов — одежды.
Как говорит доцент кафедры мировой экономики РЭО имени Плеханова Татьяна Кузнецова, главными странами-импортёрами обуви, а также продукции лёгкой промышленности в нынешнем году стали Китай, Турция и Индия.
В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина пояснила изданию, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.
Ранее сообщалось, что с началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду. Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции.
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В итоге сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов — одежды.
В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина пояснила изданию, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.
Ранее сообщалось, что с началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду. Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции.
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Артем Путинцев