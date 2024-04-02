Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тысяч

Такие карибские страны как Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда поднимут с 30 июня минимальную цену своих «золотых паспортов» до $200 тыс. в ответ на давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, пишет Bloomberg. Более того, они договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой.