Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тысяч

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Такие карибские страны как Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда поднимут с 30 июня минимальную цену своих «золотых паспортов» до $200 тыс. в ответ на давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, пишет Bloomberg. Более того, они договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой.
В январе стоимость «золотого паспорта» Антигуа и Барбуды составляла $100 тыс.; а чтобы стать гражданином Сент-Китс и Невис, нужно совершить безвозвратный взнос в госфонд на сумму от $250 тыс.
«Золотые паспорта» дают их обладателям безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и ряд других стран, поэтому пользуются высоким спросом. Исходя из прошлогодней оценки Евросоюза, пять стран Карибского бассейна (четыре вышеперечисленные и Сент-Люсия), по программам CBI предоставили гражданство в обмен на инвестиции по меньшей мере 88 тыс. человек, большинство из которых — китайцы, россияне и нигерийцы.
Данные программы приносят карибским странам свыше $579 млн в год. Европейские и американские регуляторы не приветствуют эти программы из-за обхода иммиграционного контроля и роста преступности.
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«Золотые паспорта» дают их обладателям безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и ряд других стран, поэтому пользуются высоким спросом. Исходя из прошлогодней оценки Евросоюза, пять стран Карибского бассейна (четыре вышеперечисленные и Сент-Люсия), по программам CBI предоставили гражданство в обмен на инвестиции по меньшей мере 88 тыс. человек, большинство из которых — китайцы, россияне и нигерийцы.
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Бернст Ю.