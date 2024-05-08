Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию

Фото: iStock/Apriori1
Китай резко увеличил тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию, пишет белорусский транспортно-логистический портал Infotrans.
Стоимость услуг выросла в среднем на $500-800, причем конкретные тарифы зависят от места отправления.
Повышение цен связано с дефицитом свободных контейнеров в Китае и проблемами на границе, отмечает источник.
Кроме того, Китай повысил ставки на морские перевозки. Цены увеличились с $800-1000 до $1300-1500, в зависимости от порта отправления. Недостаток свободного пространства является основной причиной роста тарифов. Практически все контейнеры уже забронированы до конца мая.
Недавно компания Maersk, крупнейший перевозчик в мире, предупредила о возможных сбоях в контейнерных перевозках.
Читайте также:
Хуснуллин: Грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не возобновят
Россия ввела запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории страны
На трассе Москва – Казань стартуют беспилотные грузоперевозки
Повышение цен связано с дефицитом свободных контейнеров в Китае и проблемами на границе, отмечает источник.
Кроме того, Китай повысил ставки на морские перевозки. Цены увеличились с $800-1000 до $1300-1500, в зависимости от порта отправления. Недостаток свободного пространства является основной причиной роста тарифов. Практически все контейнеры уже забронированы до конца мая.
Недавно компания Maersk, крупнейший перевозчик в мире, предупредила о возможных сбоях в контейнерных перевозках.
Читайте также:
Хуснуллин: Грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не возобновят
Россия ввела запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории страны
На трассе Москва – Казань стартуют беспилотные грузоперевозки
Артем Кузьмин