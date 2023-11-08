Компании «Дело» и «Трансконтейнер» возглавят топ-менеджеры из «Росатома» и РЖД

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Акционеры группы «Дело» решили внести изменения в управление. Головную компанию возглавит топ-менеджер «Росатома», а ее основной актив «Трансконтейнер» — выходец из структур, обслуживающих РЖД.
Руководить компанией «Трансконтейнер», которая является крупнейшим контейнерным оператором страны и одним из основных активов группы «Дело», будет Михаил Концерев, ныне возглавляющий «Группу ВГС». О грядущих изменениях в руководстве головной компании и «Трансконтейнера» рассказали акционеры.
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Александр Бойцов