Крупнейший в РФ производитель автомобильного стекла сменил владельца

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Крупнейший в России производитель автомобильного стекла Борский стекольный завод, а также Клинский стекольный завод были проданы санкт-петербургскому холдингу «Адамант». Ранее они принадлежали AGC Glass Europe — европейскому подразделению японской AGC, крупнейшего в мире производителя стекла. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева.
«Адамант» на сегодняшний день — один из крупнейших переработчиков стекла в РФ.
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