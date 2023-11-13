Минфин: Почти 39% бюджета России в 2024 году уйдет на оборону и безопасность

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В 2024 году в России потратят на оборону, национальную безопасность и деятельность правоохранительных органов 14,2 трлн рублей, что составляет 38,6% федерального бюджета. Об этом рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минфина РФ.
«Расходы казны на оборону в 2024 году составят 10,8 трлн рублей. Еще 3,4 трлн будут потрачены на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Важная задача — укрепление обороноспособности России и поддержка участников СВО. <…> Еще один приоритет — выполнение социальных обязательств», — цитирует издание представителей министерства финансов.Бюджет на 2024 год ориентирован на социальные нужды. Социальные расходы составят более 30% от общего объема бюджета, точнее, 30,5%, что составляет семь триллионов рублей. Эти средства будут распределены между различными важными социальными сферами, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью «Парламентской газете». Основное внимание в планировании бюджета на 2024 год уделили таким аспектам как: поддержка семей с детьми, выплата материнского капитала, программа по улучшению жилищных условий для семей с детьми, а также поддержка россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
По словам министра финансов Антона Силуанова, перед российским правительством стояло сразу несколько приоритетных задач. Он добавил, что сотрудники ведомства каждый день прорабатывали множество предложений по проекту бюджета, разрабатывая при этом оптимальные решения.
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