Минфин США подозревает около 100 кораблей в транспортировке нефти из РФ

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Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти в нарушение западных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на незванный источник, ознакомившийся с соответствующими документами.
По его словам, хотя подобные запросы рассылаются регулярно, нынешний стал самым значительным шагом такого рода с тех пор, как страны G7 и Евросоюза ввели в конце 2022 года потолок цен на российскую нефть. Последний запрещает танкерам пользоваться страховыми и финансовыми услугами западных стран, если они приобретают ее дороже $60 за баррель.
В первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.
В Вашингтоне при этом заявили устами координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, что Запад не готов отказываться от потолка цен как эффективного инструмента антироссийских санкций, однако при необходимости может его пересмотреть.
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В первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.
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Артем Путинцев