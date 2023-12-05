Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц

Фото: iStock/AlexLMX
Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц. Об этом говорится в документе ведомства.
Отмечается, что под рестрикции попали концерн «Беллесбумпром», ММЗ имени С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Зенит-БелОМО», Научно - производственный холдинг точного машиностроения «Планар», управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», РУП «Белтаможсервис» и граждане Белоруссии, РФ, а также других государств.
Ранее сообщалось, что США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.
Читайте также:
США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера
Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
Ранее сообщалось, что США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера.
Читайте также:
США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера
Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
Екатерина Коршунова