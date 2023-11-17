Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов для улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщает РБК.
Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность развития «Почты России» с помощью денежных средств от маркетплейсов.
Отмечается, что в ходе совещания, посвящённого развитию «Почты России», принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.
Отмечается, что Мишустин не поддержал идею Волкова о введении сборов с маркетплейсов, которые, вероятнее всего, были бы переложены на покупателей.
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Отмечается, что в ходе совещания, посвящённого развитию «Почты России», принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.
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Анастасия Чинкова